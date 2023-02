Thú vị loài mèo tai to sống ở nơi khô cằn nhất thế giới

Trong họ Mèo, mèo cát (Felis margarita) là loài mèo hoang dã duy nhất sống trong những vùng đất khô hạn bậc nhất thế giới như sa mạc Sahara, sa mạc Ả Rập, các vùng hoang mạc của Iran và Pakistan. Ảnh: New Scientist. Về ngoại hình, chúng có kích thước khá nhỏ, cơ thể trông bè bè với chân ngắn, đuôi dài. Đầu và thân mèo cát dài 39-57 cm, đuôi dài 23-31 cm, nặng 1,4-3,4 kg. Đầu của chúng rất rộng 4 với tai to bất thường so với các loài khác trong họ Mèo. Ảnh: Cattitude Daily. Bộ lông mèo cát có màu vàng nhạt như màu của cát, điểm xuyết những vằn vàng đen khó nhìn thấy, phần cằm và bụng có màu trắng. Các chi cũng có các vằn đen, trên mặt thì có các vằn đỏ chạy từ má lên vành ngoài của mắt. Ảnh: Treehugger. Trái với các loài mèo châu Á khác, mèo cát có lông mọc dày ở giữa các ngón chân, điều này tạo ra một lớp lông cách nhiệt dày giúp chúng không bị bỏng khi đi trên cát. Cái tai rộng bản có vai trò tản nhiệt khi chúng chui vào bóng râm. Ảnh: Treehugger. "Nhà" của mèo cát là các hang đào sẵn, thường là hang của các con cáo, nhím các loài gặm nhấm bỏ lại. Chúng có thể sẽ đào rộng thêm để có một chiếc hang tương đối thẳng và có một lối ra vào với chiều dài có thể lên tới 3 mét. Ảnh: Encyclopedia of Life. Con mồi chính của mèo cát là các loài gặm nhấm, ngoài ra còn có thằn lằn, rắn, chim và côn trùng. Lượng nước trong cơ thể con mồi được tận dụng triệt để vì vậy mèo cát có thể không 8 cần uống nước mà vẫn sống trong nhiều tháng. Ảnh: Smithsonian Magazine. Khi tìm mồi, mèo cát hướng cái tai to xuống cát để thu nhận rung động âm thanh rất nhỏ ca con mồi đang ẩn trong cát. một khi đã phát hiện mục tiêu thì chúng lập tức đào cát lên để "moi" "nạn nhân" ra. Ảnh: Cattitude Daily. Là loài sống đơn độc, mèo cát chỉ tụ họp thành nhóm vào mùa giao phối. Trung bình mèo cát cái chỉ đẻ mỗi năm một lứa vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 6, mỗi lứa khoảng ba con và thai 10 kỳ kéo dài 59-66 ngày. Ảnh: ISRAEL21c. Mèo con sống độc lập khi được một năm tuổi và trưởng thành sinh dục không lâu sau đó. Những con mèo nuôi nhốt có thể sống đến 13 năm. Mèo con ra đời trong điêu kiện nuôi nhốt thường khó sống quá 30 ngày. Ảnh: GoodFon. Mối đe dọa chủ yếu đối với mèo cát là con người, chó sói và chim săn mồi. Do có vùng phân bố khá rộng, chúng là loài thuộc diện Ít quan tâm trong Sách Đỏ UICN. Dù vậy, số lượng mèo cát đã suy giảm nghiêm trọng tại một số nơi, đòi hòi các biện pháp bảo tồn để phục hồi quần thể. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

Trong họ Mèo, mèo cát (Felis margarita) là loài mèo hoang dã duy nhất sống trong những vùng đất khô hạn bậc nhất thế giới như sa mạc Sahara, sa mạc Ả Rập, các vùng hoang mạc của Iran và Pakistan. Ảnh: New Scientist. Về ngoại hình, chúng có kích thước khá nhỏ, cơ thể trông bè bè với chân ngắn, đuôi dài. Đầu và thân mèo cát dài 39-57 cm, đuôi dài 23-31 cm, nặng 1,4-3,4 kg. Đầu của chúng rất rộng 4 với tai to bất thường so với các loài khác trong họ Mèo. Ảnh: Cattitude Daily. Bộ lông mèo cát có màu vàng nhạt như màu của cát, điểm xuyết những vằn vàng đen khó nhìn thấy, phần cằm và bụng có màu trắng. Các chi cũng có các vằn đen, trên mặt thì có các vằn đỏ chạy từ má lên vành ngoài của mắt. Ảnh: Treehugger. Trái với các loài mèo châu Á khác, mèo cát có lông mọc dày ở giữa các ngón chân, điều này tạo ra một lớp lông cách nhiệt dày giúp chúng không bị bỏng khi đi trên cát. Cái tai rộng bản có vai trò tản nhiệt khi chúng chui vào bóng râm. Ảnh: Treehugger. "Nhà" của mèo cát là các hang đào sẵn, thường là hang của các con cáo, nhím các loài gặm nhấm bỏ lại. Chúng có thể sẽ đào rộng thêm để có một chiếc hang tương đối thẳng và có một lối ra vào với chiều dài có thể lên tới 3 mét. Ảnh: Encyclopedia of Life. Con mồi chính của mèo cát là các loài gặm nhấm, ngoài ra còn có thằn lằn, rắn, chim và côn trùng. Lượng nước trong cơ thể con mồi được tận dụng triệt để vì vậy mèo cát có thể không 8 cần uống nước mà vẫn sống trong nhiều tháng. Ảnh: Smithsonian Magazine. Khi tìm mồi, mèo cát hướng cái tai to xuống cát để thu nhận rung động âm thanh rất nhỏ ca con mồi đang ẩn trong cát. một khi đã phát hiện mục tiêu thì chúng lập tức đào cát lên để "moi" "nạn nhân" ra. Ảnh: Cattitude Daily. Là loài sống đơn độc, mèo cát chỉ tụ họp thành nhóm vào mùa giao phối. Trung bình mèo cát cái chỉ đẻ mỗi năm một lứa vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 6, mỗi lứa khoảng ba con và thai 10 kỳ kéo dài 59-66 ngày. Ảnh: ISRAEL21c. Mèo con sống độc lập khi được một năm tuổi và trưởng thành sinh dục không lâu sau đó. Những con mèo nuôi nhốt có thể sống đến 13 năm. Mèo con ra đời trong điêu kiện nuôi nhốt thường khó sống quá 30 ngày. Ảnh: GoodFon. Mối đe dọa chủ yếu đối với mèo cát là con người, chó sói và chim săn mồi. Do có vùng phân bố khá rộng, chúng là loài thuộc diện Ít quan tâm trong Sách Đỏ UICN. Dù vậy, số lượng mèo cát đã suy giảm nghiêm trọng tại một số nơi, đòi hòi các biện pháp bảo tồn để phục hồi quần thể. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.