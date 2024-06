Thót tim 'quái thú' mò đến tận giường, chui vào người đang ngủ

Tài khoản Facebook Ner KhwaiTai đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh giải cứu người đàn ông này. Tại hiện trường, người đàn ông nằm bất động trên giường, không dám cử động vì sợ kích động con " quái thú", khi bạn của anh thông báo rằng con rắn nằm trong quần đùi gần chân trái. Một nhân viên cứu hộ đã sử dụng móc để từ từ kéo con rắn hổ mang ra khỏi quần của nạn nhân, trong khi một nhân viên khác quay lại toàn bộ quá trình và liên tục nhắc nhở nạn nhân giữ bình tĩnh. Sau khi con rắn được kéo ra an toàn, người đàn ông từ từ đứng dậy và rời khỏi giường, tránh xa con rắn. Sự can đảm và bình tĩnh của nạn nhân đã được nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, một phụ nữ tại Chiang Mai, Thái Lan đã phát hiện một con rắn hổ mang dài 4 mét nằm cuộn tròn trong khoang động cơ xe ô tô khi kiểm tra chiếc xe Toyota của mình. Sau 3 giờ đồng hồ, con rắn hổ mang đã được các tình nguyện viên kéo ra thành công và đưa về cơ sở cứu hộ trước khi thả về tự nhiên. Ở Thái Lan, mỗi năm có khoảng 7.000 người bị rắn cắn, với 30 trường hợp tử vong, trong đó rắn hổ mang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Cách đây không lâu, một đoạn clip đáng sợ xuất hiện trên Instagram, cho thấy một con rắn hổ mang chúa đang cuộn mình trên một chiếc quạt trần. Chuyển động không ngừng của chiếc quạt tạo ra mối nguy hiểm, vì con quái thú có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhiều người xem clip bày tỏ lo ngại về tình trạng mất an toàn cho những người trong nhà. Sự việc này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên kiểm tra những đồ vật trong nhà để tránh những tình huống nguy hiểm không mong muốn. Tất cả các loài rắn hổ mang đều có nọc độc, có khả năng nâng phần đầu cơ thể lên và bành phần cổ ra tạo thành hình dạng mang phồng khi bị đe dọa. Hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới. Loài rắn này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê là loài sắp nguy cấp trong Sách Đỏ IUCN từ năm 2010. Loài rắn này có khả năng giáng một vết cắn khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng. Theo ước tính, lượng nọc độc tiết ra trong một vết cắn của hổ mang chúa có khả năng giết chết một con voi trưởng thành và gây tử vong cho khoảng 20 người trưởng thành nếu không được chữa trị. Mời quý độc giả xem thêm video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.

