Thổn thức những loài hoa triệu đô, đẹp quý phái tới ma mị

1. Hoa Nongke Thâm Quyến (Shenzhen Nongke Orchid): Được tạo ra từ phòng thí nghiệm ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Là một trong những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, Shenzhen Nongke Orchid đẹp và hoàn hảo về màu sắc và hình dáng. Khó trồng, thời gian nở hoa dài và chỉ những cây hoa đẹp nhất mới được bán ra thị trường. 2. Hoa lan Gold of Kinabalu: Còn gọi là lan Rothschild. Rất quý hiếm, chỉ có ở vườn quốc gia Kinabalu ở Malaysia. Nở một lần mỗi 15 năm, được xem là "Vàng của Kinabalu". Giá cao, từ 6.000$ trở lên cho một nhánh. 3. Hoa hồng Juliet: Tạo ra bởi nhà lai tạo giống hoa hồng David Austin. Đẹp và thơm ngát, mang tính thanh lịch và kiêu sa. Giá bán gần 5 triệu USD. 4. Hoa Kadupul (Queen of the Night): Loài hoa hiếm có, chỉ tìm thấy trong rừng ở Sri Lanka. Được tôn sùng trong Phật giáo vì ý nghĩa tâm linh. Hoa màu trắng, nở về đêm, mang hương thanh tao. Đây được xem là một loài hoa “vô giá” vì không thể trồng được do độ hiếm hoi và giá trị thẩm mỹ, tâm linh. 5. Hoa Nghệ Tây (Saffron): Cây trồng bằng củ, không tự sinh sản. Giá đắt đỏ, khoảng 250.000 - 550.000đ/gram. Được gọi là "vàng đỏ" vì giá trị quý hiếm và lợi ích sức khỏe. 6. Hoa tulip thế kỷ 17: Đặc biệt từ Hà Lan, trở thành biểu tượng du lịch của đất nước này. Có giá gần 130 triệu đồng/bó. 7. Hoa linh lan (Convallaria Majalis): Được sử dụng phổ biến trong các đám cưới. Giá khoảng 143 USD/bó. 8. Hoa phong lan ma: Một trong những loài phong lan hiếm nhất trên thế giới. Sở hữu tên gọi rợn người, phong lan ma mang đặc điểm kỳ quái, sống ở vùng nhiệt đới, khó nhận diện và khó trồng. Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tàn.

