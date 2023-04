Thếp vàng cổ bất ngờ bốc hơi bí ẩn, chuyên gia lý giải sao?

Thếp vàng cổ này được tìm thấy vào năm 1970 tại một công trường xây dựng của thôn Hà Gia thuộc thành phố Tây An bởi một người nông dân Trung Quốc. (Ảnh: Sohu) Thếp vàng được tìm thấy cùng với nhiều đồ tạo tác bằng đá quý, được đựng trong một chiếc bình gốm.(Ảnh: Sohu) Hiện các cổ vật này đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Sohu) Theo các chuyên gia các cổ vật này là đồ tùy táng của một vị hoàng thất thời Đường, niên đại hơn 1.000 năm. (Ảnh minh họa) Có một điều kỳ lạ là sau nửa năm được trưng bày, thếp vàng cổ bỗng thiếu hụt mất 1,5 kg. (Ảnh minh họa) Thếp vàng cổ khi mới phát hiện được xác định nặng 5,5 kg nhưng khi họ cân lại để đem tới buổi triển lãm thì chỉ còn 4 kg. Việc này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn. (Ảnh minh họa) Bảo tàng đã cử thêm người đề bảo vệ nghiêm ngặt tuy nhiên hai tháng sau, thếp vàng giấy lại giảm thêm 240 gr sau đó vài ngày lại giảm thêm 63,7 gr. (Ảnh minh họa) Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia trong ngành, sự thật về việc thếp vàng cổ nặng 5,5 kg bỗng "bốc hơi" bí ẩn đã được hé mở. (Ảnh minh họa) Thực tế, do thếp vàng được đựng trong bình gốm và chôn xuống dưới đất trong một thời gian dài, môi trường dưới lòng đất ẩm ướt khiến bên trong bình gốm cũng đầy hơi ẩm. (Ảnh minh họa) Nước không bốc hơi hoàn toàn khi các chuyên gia cân thếp vàng giấy lần đầu tiên. Thời gian trôi qua, nước bốc hơi dần nên trọng lượng của thếp vàng giấy mới ngày càng nhẹ đi. (Ảnh minh họa) Ngoài bình gốm chứa cổ vật do người nông dân giao nộp, các chuyên gia đã tới khảo sát xung quanh khu vực phát hiện bình gốm và phát hiện thêm hơn 1.000 món đồ bằng bạc, bằng ngọc, tiền xu cổ và dược liệu quý… giá trị rất cao. (Ảnh minh họa) >>>Xem thêm video: Kỳ quặc bảo tàng lưu giữ tóc của hơn 16.000 phụ nữ khắp thế giới. Nguồn: Kienthucnet.

