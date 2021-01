Thẻ căn cước công dân gắn chip mới công nghệ “xịn” cỡ nào?

Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân triển khai phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo; đồng thời mở cao điểm cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) cho người dân trên địa bàn. Theo thông báo, thẻ CCCD được cấp cho người dân sẽ là mẫu mới, có gắn chip điện tử. Theo quy trình, người dân đến làm việc chỉ cần xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch để cán bộ công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu CCCD đã thu thập từ trước đó, không cần phải điền vào tờ khai như trước đây nữa. Công dân có nhu cầu đổi lại CCCD hoặc chuyển từ CMND 12 số sang CCCD mẫu mới (gắn chíp điện tử) sẽ thực hiện tại trụ sở Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa và số 6 phố Quang Trung, quận Hà Đông). Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý (họ tên, năm sinh, quê quán...), ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái... Mẫu thẻ căn cước công dân được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, giúp người dân trong tương lai đi làm thủ tục bớt phải mang cùng lúc nhiều giấy tờ. Như vậy, mẫu thẻ căn cước công dân mới đây có gắn chip sẽ tích hợp thông tin rất nhiều loại giấy tờ tuỳ thân khác. Con chip tích hợp sẽ chỉ có tác dụng lưu giữ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra soát dữ liệu cá nhân điện tử. Trước đó, có nhiều thông tin giả mạo cho rằng loại chip này sẽ có tác dụng định vị, gửi vị trí cho cơ quan quản lý tuy nhiên đây là tin đồn không căn cứ. Nhiều người dân tỏ ra hài lòng về quy trình cấp thẻ căn cước công chỉ trong khoảng 10 phút là hoàn thành, không mất nhiều thời gian như trước Cùng với hình thức cấp lưu động, Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ tối thiểu 10 giờ/ngày để cấp CCCD cố định tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã. Thời gian tới, sau khi hoàn thành chuyển đổi, người dân sẽ chỉ phải sử dụng duy nhất một chiếc thẻ căn cước công dân với công nghệ hiện đại này khi làm thủ hành chính và các công việc liên quan.

