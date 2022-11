Thay vì gối bông, vì sao người Trung Quốc xưa "nghiện" dùng gối sứ?

Người Trung Quốc thời phong kiến sử dụng phổ biến gối sứ, gối gỗ khi ngủ. Mặc dù những chiếc gối làm từ tơ tằm, lông ngỗng, len... mang đến cảm giác êm ái, thoải mái nhưng không được nhiều người lựa chọn. Từ đây, nhiều người tò mò vì sao người xưa chuộng gối sứ, gối gỗ. Trước bí ẩn này, các nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những người dân bình thường có kinh tế không mấy khá giả. Vậy nên, họ không đủ tiền để mua những chiếc gối làm từ tơ tằm, lông ngỗng, len... có giá rất cao. Loại gối mềm mại, êm ái này có giá cao chỉ dành cho những người giàu có, có địa vị và quyền lực cao trong xã hội. Vậy nên, người dân bình thường mua những chiếc gối sứ, gối gỗ để sử dụng. Những loại gỗ này dễ sản xuất và có giá thành rẻ. Thêm nữa, gối sứ và gối gỗ cũng có nhiều kiểu dáng, màu sắc phong phú, đa dạng phù hợp cho sở thích của nhiều người. Đặc biệt, gối sứ và gối gỗ còn có tác dụng đối với sức khỏe người dùng. Cụ thể, vào mùa Hè, thời tiết nóng bức khiến mọi người khó ngủ do thời phong kiến chưa có các sản phẩm làm mát như quạt điện hay điều hòa. Do đó, người xưa sử dụng những vật phẩm tự nhiên giúp cơ thể giảm nhiệt. Loại gối sứ rỗng bên trong sẽ giúp thoát nhiệt nhanh. Nhờ vậy, khi nằm trên gối sứ, mọi người sẽ cảm thấy mát mẻ, dễ ngủ hơn. Ngoài ra, y học cổ truyền ở Trung Quốc thời phong kiến quan niệm nằm gối cứng phù hợp với độ cong sinh lý của cơ thể, đặc biệt đối với những người có vấn đề về cột sống. Nhờ vậy, sức khỏe của con người sẽ được cải thiện thông qua giấc ngủ. Một lý do khác khiến nhiều người chuộng các loại gối cứng như gối sứ, gối gỗ đó là vào thời phong kiến, cả nam giới và phụ nữ thường búi tóc cao. Việc dùng loại gối này sẽ giúp họ không bị rối tóc. Nhờ vậy, vào sáng hôm sau, họ sẽ tiết kiệm thời gian để chải tóc, búi tóc. Với những ưu điểm kể trên, gối sứ và gối gỗ là lựa chọn phổ biến của nhiều người Trung Quốc thời phong kiến. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

