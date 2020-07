Tận ngắm siêu smartphone Android mạnh nhất thế giới mới xuất hiện

Điện thoại chơi game Asus ROG Phone 3 vừa chính thức ra mắt, đang được ca ngợi là smartphone Android mạnh nhất thế giới với thông số kỹ thuật siêu đỉnh. Theo GSMArena, Asus ROG Phone 3 có lẽ là điện thoại gần với PC chơi game nhất với "cả tá" phụ kiện cho các kiểu chơi game khác nhau và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Về thiết kế, ASUS ROG Phone 3 dùng khung viền bằng nhôm, 2 bề mặt bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 6. Máy có số đo 171x78x9,9 mm, cân nặng 240 g, với logo ROG phía sau mặt lưng có đèn LED RGB đậm chất gaming. Sức mạnh của chiếc điện thoại này nằm ở thông số kỹ thuật. ROG Phone 3 là một trong những Android đầu tiên được trang bị chipset Snapdragon 865+ của Qualcomm. Chip mới này của Qualcomm dù vẫn "hụt hơi" khi so sánh với Apple A13 Bionic, nhưng ít nhất đây vẫn là điện thoại Android nhanh nhất ở hiện tại. ROG Phone 3 được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,59 inch, độ phân giải Full HD Plus (2.340x1.080 pixel) tần số quét 144Hz, khiến nó trở thành một trong những màn hình có tần số quét nhanh nhất từng được trang bị cho điện thoại thông minh. Bộ nhớ của máy là RAM 8/12/16GB LPDDR5, ROM 128/256/512GB UFS 3.1 (tùy phiên bản), hệ điều hành Android 10, được tùy biến trên giao diện ROG UI. Là smartphone gaming nên ROG Phone 3 có nút siêu âm với công nghệ AirTrigger cung cấp cho người dùng 5 chế độ khác nhau trong quá trình sử dụng. Ngoài ra nó còn có một viên pin 6000mAh "siêu to khổng lồ", tích hợp công nghệ sạc nhanh HyperCharge với nguồn ra 30W, sạc ngược 10W. Cảm biến vân tay quang học tích hợp bên trong màn hình. Tuy là smartphone chuyên để chơi game nhưng Asus vẫn rất chịu khó đầu tư cho hệ thống camera của ROG Phone 3. Máy có 3 camera sau: cảm biến chính 64 MP, ống kính thứ hai 13 MP, f/2.4 mang đến góc rộng 125 độ và cảm biến macro 5 MP, f/2.0. Đáng tiếc là nó không có khay cắm thẻ nhớ. AudioWizard có các cài đặt trước cho mọi tai nghe ROG - những tai nghe có giắc cắm 3,5 mm, cả tai nghe USB và tai nghe không dây. Điện thoại không có giắc cắm tai nghe 3,5mm nhưng hầu hết phụ kiện kèm theo (bao gồm cả bộ làm mát AeroActive) đều có thêm một giắc cắm. Samsung trước đây vốn nổi tiếng là nhà sản xuất với phong cách cấu hình "more is more" (nhiều hơn nữa), nhưng với ROG Phone 3, Asus đã vượt mặt Samsung. Hiện tại, siêu smartphone mạnh nhất thế giới ASUS ROG Phone 3 có giá khởi điểm 49.999 Rupee (tương đương 15,52 triệu đồng). Máy chỉ có màu đen, bán ra tại Ấn Độ từ ngày 6/8. Tại châu Âu, phiên bản cao nhất có giá 1.099 euro (tương đương 29,49 triệu đồng). ROG Phone 3 Snap 865+ là Gaming Phone mạnh nhất thế giới hiện tại. Nguồn: Youtube

