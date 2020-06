Top 10 smartphone Android mạnh nhất thế giới tiếp tục vắng bóng Samsung

Trong nhiều tháng Oppo Find X2 Pro liên tục thống lĩnh bảng xếp hạng 10 smartphone Andoird mạnh nhất do AnTuTu tổng hợp, và tháng 5 vừa qua, chiếc điện thoại này vẫn giữ vững vị trí với số điểm 604.123 điểm. Con số này phản ánh hiệu năng đáng kinh ngạc của bộ xử lý Snapdragon 865 so với Snapdragon 855 Plus. Xếp ngay sau đó là người anh em Find X2 với điểm số 600.884. Trên thực tế, hầu hết các mẫu điện thoại trang bị Snapdragon 865 đều đạt được số điểm hơn 600.000 trên AnTuTu. Xiaomi Mi 10 Pro đứng ở vị trí thứ ba với 600.264 điểm. Là một flagship kỷ niệm 10 năm của dòng sản phẩm Xiaomi, Mi 10 Pro hoàn hảo gần như về mọi mặt khi mang đến hiệu năng vượt trội, camera đủ tầm cạnh tranh với các đối thủ và thiết kế tinh tế đến từng chi tiết. Được đánh giá ở mức 598.547 điểm, lại một chiếc điện thoại nữa của Oppo là Ace 2 được gọi tên trong danh sách smartphone mạnh nhất hiện nay của AnTuTu. Vivo iQOO Neo 3 với 597.528 điểm được xem như phiên bản rút gọn của iQOO 3 5G được tung ra trước đó không lâu, với hiệu năng cao và khả năng hỗ trợ mạng 5G tải dữ liệu siêu nhanh. Đứng thứ 6 là Xiaomi Redmi K30 Pro với tổng số điểm đánh giá 594.188 điểm. Máy cũng được được trang bị con chip Snapdragon 865 mạnh mẽ nhất hiện tại, RAM 6/8GB và ROM 128/256GB. Vivo iQOO 3 ở vị trí thứ 7 trong danh sách của AnTuTu với 587.995 điểm. Từng được xem là Flagship killer đầu tiên của năm 2020, Realme X50 Pro 5G đứng ở vị trí khiêm tốn thứ 8 trong top 10 smartphone Android mạnh nhất với 586.296 điểm. OnePlus 8 Pro (584.598 điểm) - chiếc điện thoại với camera nhìn xuyên thấu đồ vật cũng được chuyên trang công nghệ đánh giá là một trong những chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh mẽ. Trong khi Vivo Nex 3s 5G (582.971 điểm) là cái tên cuối cùng trong top 10 smartphone Android mạnh nhất thế giới, fan công nghệ có một sự thất vọng "không hề nhẹ" khi những dòng smartphone đình đám của ông lớn Samsung lại tiếp tục vắng bóng trong danh sách tháng 5 này. Đánh giá nhanh OPPO Find X2 Pro: CHỤP ẢNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI!. | Vật Vờ Studios. Nguồn: Youtube

