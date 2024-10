Tận mục loạt động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại Nghệ An

1. Voọc xám (Trachypithecus phayrei): Voọc xám à một trong những loài động vật quý hiếm được phát hiện trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Voọc xám, còn được gọi là voọc Phayre, là một loài linh trưởng quý hiếm sống chủ yếu ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào, và Thái Lan. Chúng có bộ lông màu xám nâu trên lưng và trắng ở bụng, với vòng khoang trắng quanh mắt và miệng. (Ảnh: TTXVN) Đặc biệt, voọc con có lông màu vàng cam khi mới sinh và chuyển sang màu xám sau khoảng ba tháng. Voọc xám sống hoàn toàn trên cây và ăn lá, sinh sống thành đàn từ vài con đến 40 con. Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất môi trường sống và săn bắt.(Ảnh: ResearchGate) 2. Khỉ mốc (Macaca assamensis): Khỉ mốc, hay còn gọi là khỉ mốc miền Đông, có kích thước cơ thể lớn hơn và lông dày hơn so với khỉ vàng. Chúng có bộ lông từ màu vàng xám nhạt đến nâu thẫm, với khuôn mặt thường đỏ và đuôi dài hơn.(Ảnh: TTXVN) Khỉ mốc sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, và cũng đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do mất môi trường sống và săn bắt trái phép.(Ảnh: Thai National Parks) 3. Vượn má trắng (Nomascus leucogenys): Vượn má trắng là loài linh trưởng đặc hữu của khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Chúng có bộ lông đen với má trắng đặc trưng. Vượn má trắng sống trong các khu rừng già nguyên sinh và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng.(Ảnh: TTXVN) Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng và được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Danh lục Đỏ của IUCN.(Ảnh: BioLib.cz) 4. Cầy vòi mốc (Paguma larvata): Cầy vòi mốc là loài thú ăn thịt nhỏ, sống đơn lẻ trên cây trong các khu rừng nhiệt đới. Chúng có bộ lông màu nâu cam ngả xám, với vệt trắng chạy dài từ đầu xuống mũi và vòng đen quanh mắt. (Ảnh: TTXVN) Cầy vòi mốc ăn tạp, chủ yếu là hoa quả và các loài động vật nhỏ như chuột, chim, và côn trùng. Mặc dù không bị đe dọa nghiêm trọng, chúng vẫn cần được bảo vệ do môi trường sống bị suy giảm.(Ảnh: iNaturalist) 5. Khỉ vàng (Macaca mulatta): Khỉ vàng, hay còn gọi là khỉ đít đỏ, có thân màu nâu với phần mông, hai bên hông và đùi màu nâu đỏ. Chúng sống trong các khu rừng nguyên sinh, thứ sinh, và rừng khô, từ vùng rất lạnh đến vùng nóng gần 50°C.(Ảnh: TTXVN) Khỉ vàng có giá trị lớn trong nghiên cứu y học và sản xuất vắc-xin, nhưng số lượng của chúng đã giảm mạnh do săn bắt và mất môi trường sống.(Ảnh: iNaturalist) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

1. Voọc xám (Trachypithecus phayrei): Voọc xám à một trong những loài động vật quý hiếm được phát hiện trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Voọc xám, còn được gọi là voọc Phayre, là một loài linh trưởng quý hiếm sống chủ yếu ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam , Lào, và Thái Lan. Chúng có bộ lông màu xám nâu trên lưng và trắng ở bụng, với vòng khoang trắng quanh mắt và miệng. (Ảnh: TTXVN) Đặc biệt, voọc con có lông màu vàng cam khi mới sinh và chuyển sang màu xám sau khoảng ba tháng. Voọc xám sống hoàn toàn trên cây và ăn lá, sinh sống thành đàn từ vài con đến 40 con. Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất môi trường sống và săn bắt.(Ảnh: ResearchGate) 2. Khỉ mốc (Macaca assamensis): Khỉ mốc, hay còn gọi là khỉ mốc miền Đông, có kích thước cơ thể lớn hơn và lông dày hơn so với khỉ vàng. Chúng có bộ lông từ màu vàng xám nhạt đến nâu thẫm, với khuôn mặt thường đỏ và đuôi dài hơn.(Ảnh: TTXVN) Khỉ mốc sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, và cũng đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do mất môi trường sống và săn bắt trái phép.(Ảnh: Thai National Parks) 3. Vượn má trắng (Nomascus leucogenys): Vượn má trắng là loài linh trưởng đặc hữu của khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Chúng có bộ lông đen với má trắng đặc trưng. Vượn má trắng sống trong các khu rừng già nguyên sinh và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng.(Ảnh: TTXVN) Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng và được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Danh lục Đỏ của IUCN.(Ảnh: BioLib.cz) 4. Cầy vòi mốc (Paguma larvata): Cầy vòi mốc là loài thú ăn thịt nhỏ, sống đơn lẻ trên cây trong các khu rừng nhiệt đới. Chúng có bộ lông màu nâu cam ngả xám, với vệt trắng chạy dài từ đầu xuống mũi và vòng đen quanh mắt. (Ảnh: TTXVN) Cầy vòi mốc ăn tạp, chủ yếu là hoa quả và các loài động vật nhỏ như chuột, chim, và côn trùng. Mặc dù không bị đe dọa nghiêm trọng, chúng vẫn cần được bảo vệ do môi trường sống bị suy giảm.(Ảnh: iNaturalist) 5. Khỉ vàng (Macaca mulatta): Khỉ vàng, hay còn gọi là khỉ đít đỏ, có thân màu nâu với phần mông, hai bên hông và đùi màu nâu đỏ. Chúng sống trong các khu rừng nguyên sinh, thứ sinh, và rừng khô, từ vùng rất lạnh đến vùng nóng gần 50°C.(Ảnh: TTXVN) Khỉ vàng có giá trị lớn trong nghiên cứu y học và sản xuất vắc-xin, nhưng số lượng của chúng đã giảm mạnh do săn bắt và mất môi trường sống.(Ảnh: iNaturalist) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.