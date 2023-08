Tận mục loài rắn mọc râu có 1-0-2 của Việt Nam

Phân bố rộng ở miền Nam Việt Nam, rắn râu (Erpeton tentaculatum) được coi là một trong những loài rắn kì dị nhất trên thế giới. Ảnh: BBC Wildlife Magazine. Đây là một loài rắn khá nhỏ, con trưởng thành dài 60 đến 100 cm, có màu nâu hoặc xám. Trước kia chúng được xếp vào họ Rắn nước (Colubridae) nhưng gần đây lại được đưa sang họ Rắn ri (Homalopsidae). Ảnh: BioLib. Loài rắn này được biết đến rộng rãi nhờ có một đặc điểm lạ, không gặp ở các loài rắn khác: Từ đầu mũi chúng mọc ra hai xúc tu trông như hai sợi râu. Ảnh: Loving Exotics. Rắn râu sử dụng cặp "râu" này như một loại mồi nhử thu hút các loài cá đến gần. Giống như một người câu cá, chúng chỉ việc bất động một chỗ, chờ những chú cá ngờ nghệch tự bơi đến trước mặt để nạp mạng. Ảnh: AZ Animals. Rắn râu có thể ở dưới nước trong khoảng 30 phút mới phải ngoi lên lấy không khí. Chúng bơi giỏi nhưng di chuyển khá vụng về trên đất. Trong thời kỳ khô vào ban đêm, loài này có thể đào hang trong bùn. Ảnh: ZooChat. Về mặt sinh sản, rắn râu non phát triển noãn thai sinh (trứng nở và con non phát triển trong bụng mẹ) và được sinh ra dưới nước. Rắn con dài từ 20-24 cm, trông giống như rắn truởng thành. Ảnh: Real Monstrosities. Theo các nhà khoa học, rắn râu là một loài rắn độc, nhưng lượng nọc và độc tố của chúng không đủ để gây nguy hiểm cho con người. Ảnh: Reddit. Một số nhân chứng cho biết họ rơi vào trạng thái buồn ngủ trong nhiều giờ sau khi bị rắn râu cắn, ngoài ra không có triệu chứng đáng ngại nào. Ảnh: AZ Animals. Tại Việt Nam, rắn râu xuất hiện tại các vùng ngập nước có nhiều cá ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang. Chúng được ghi nhận trong cả môi trường nước ngọt và nước mặn. Ảnh: Real Monstrosities. Loài rắn này cũng được tìm thấy ở Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Ảnh: Australian Geographic. Do hình thù lạ mắt, rắn râu đã được đưa đến nhiều quốc gia trên thế giới để làm sinh vật cảnh. AZ Animals. Số lượng của chúng trong tự nhiên còn khá dồi dào. Tuy nhiên gần đây việc bị đánh bắt và buôn bán bừa bãi khiến rắn râu có nguy cơ bị đe dọa đến số lượng cá thể loài. Ảnh: AZ Animals. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

