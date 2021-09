Tận mục loại gỗ ở VN đắt ngang kim cương, quý nhất thế giới

Kynam là loại “oud” (trầm hương) được tìm kiếm nhiều nhất - cái tên được sử dụng ở bán đảo Ả Rập để mô tả loại gỗ nhựa sẫm màu được tạo ra trong tâm gỗ của cây trầm hương trong những trường hợp cụ thể. Trầm hương là loại thân gỗ to, chiều cao từ 30 – 40m, vỏ ngoài có màu xám tro. Phiến lá mỏng, mọc so le, mặt trên màu xanh bóng, mặt dưới có màu nhạt hơn và được phủ lông. Lá hình thuôn, rộng 3 – 6cm, dài 8 – 10cm, đầu và cuống đều nhọn. Cuống lá được phủ lông mịn, dài 4 – 5mm và mặt trên các rãnh. Hoa mọc thành từng chùm hoặc từng tán, thường mọc ở kẽ lá và thường có màu trắng xám. Quả nang, hình lê, rộng 3cm, dài 4cm và có lồng. Tâm gỗ của cây trầm hương tương đối không mùi, có màu nhạt nhưng trong điều kiện nhất định cây tiết ra một loại nhựa sẫm màu tạo nên loại trầm hương quý giá là kynam. Trong nhiều thế kỷ, con người đã biết rằng cây trầm chỉ tạo ra trầm hương khi bị tấn công. Người ta đưa ra giả thuyết rằng nhiều loại căng thẳng khác nhau, chẳng hạn như bị sét đánh, bị kiến hoặc ong xâm nhập, và thậm chí bị phá hoại bởi các loài động vật lớn đã dẫn đến việc tạo ra trầm hương. Phialophora ký sinh là loại nấm mốc được cho là đã tạo ra thạch nhựa trong tâm gỗ của cây gỗ trầm. Loại gỗ được nhúng nhựa này có mùi thơm, được sử dụng làm hương và làm tinh chất cho các loại nước hoa đắt tiền, chất lượng cao. Người ta đã học cách lây nhiễm nấm mốc vào cây trầm để kích thích tạo trầm hương, và hiện nay đã có nhiều đồn điền ở các nước châu Á khác nhau, từ Indonesia đến Myianmar và Việt Nam, chuyên sản xuất gỗ trầm hương. Kynam là loại trầm có phẩm chất cao, quý hiếm nhất và chứa nhiều nhất. Nó có chất nhẹ, mềm, dẻo, nhuyễn, khi nếm có vị chua, cay, đắng đắng ngọt ngọt, hương thơm tự nhiên cùng làn khói xanh, bay thẳng và dài lên không trung. Đây là loại gỗ hiếm nhất trên trái đất. Nó hiếm hơn titan, uranium, bạch kim, hiếm hơn kim cương. Nó có thể có giá 10.000 USD cho một gram. Ở Thượng Hải, họ đã bán một miếng cách đây hai hoặc ba năm với giá 18 triệu USD cho hai kg kynam. Một chuyến vận chuyển kỳ nam lớn nhất của Mahaffey là một mảnh gỗ 600 năm tuổi nặng 16kg mà anh chàng đã mất 5 năm để tìm ra. Nó được bán với mức giá đáng kinh ngạc 20 triệu USD. Thậm chí, hy vọng có được trầm hương còn đẩy người ta đến hình thức giao dịch may rủi. Một cây cổ thụ 200 năm tuổi trong ngôi chùa Wat Bang Kradan của Campuchia được cho là một ngày nào đó sẽ sản xuất ra kỳ nam. Do đó, một người mua từ Nhật Bản đã từng đề nghị các nhà sư bán lại với giá 23 triệu USD. Họ đã từ chối, và giờ đây chính phủ đã thiết lập một đồn quân sự gần đó với mục đích chính là canh giữ cây trầm hương. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

