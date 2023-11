Tận mục loại gỗ đắt đỏ nhất hành tinh, đại gia thi nhau lùng

Gỗ Lignum Vitae, xuất phát từ nhóm 6 loài cây quý hiếm, được phân bố chủ yếu ở Trung Mỹ và Bắc Nam Mỹ. Được biết đến từ thế kỷ thứ 16, gỗ này trở thành một loại cây xuất khẩu quan trọng sang châu Âu. Lignum Vitae nổi tiếng với độ cứng, độ dày, và tính đàn hồi của nó. Màu sắc của gỗ Lignum Vitae có thể thay đổi từ màu ô liu đến màu nâu xanh đậm, đôi khi có màu đỏ. Màu sắc này có thể tối dần theo thời gian và khi tiếp xúc với ánh sáng. Gỗ này có cấu trúc vân lồng vào nhau, tạo nên độ cứng và độ bền cao. Mặt gỗ có thể đánh bóng rất mịn do hàm lượng dầu tự nhiên cao. Lignum Vitae được coi là loại gỗ nặng và cứng nhất trên thế giới, với độ bền đặc biệt trong các ứng dụng chìm hoặc tiếp xúc mặt đất. Gỗ này đã được sử dụng cho vòng bi trục chân vịt trên tàu, nơi dầu tự nhiên giúp tự bôi trơn và chống mài mòn. Thật không may, Lignum Vitae đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do việc khai thác quá mức. Mặc dù có thể thay thế bằng Verawood, một loại gỗ liên quan, nhưng cả hai loại đều đang gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn cung ổn định. Hiện tại, Lignum Vitae được liệt kê trong Sách đỏ của IUCN như là một loài có nguy cơ tuyệt chủng, làm cho nguồn gỗ này trở nên hiếm hoi. Mời quý độc giả xem thêm video:Loài thú quý hiếm bỗng tái xuất ở Việt Nam sau 30 năm mất tích.

