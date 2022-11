Tận mục động vật hiếm trở về rừng xanh ở Lâm Đồng

Anh Minh cho biết, năm 2010, anh thấy người dân đi rừng bẫy được 2 con khỉ, một con đực một con cái. Thấy tội nghiệp, anh Minh ngỏ lời mua với giá hơn 1 triệu đồng/1 con. “Thời điểm đấy 1 triệu đồng là khá lớn đối với vợ chồng tôi nhưng nhìn ánh mắt như cầu cứu của đôi khỉ con, tôi không nỡ nên đã mua đem về chăm sóc” - Anh Minh kể lại. Khi vừa mua về, do bị người dân đánh bẫy nên cả 2 con khỉ bị thương rất nặng. Vợ chồng anh phải tìm cách băng bó, chữa trị. Trong đó, riêng con khỉ đực bị nhiễm trùng ở chân và cổ khiến anh phải mất rất nhiều thời gian mới chữa lành. Khi lành hẳn hết thương cũng là lúc cả hai con khỉ lớn hẳn, anh Minh định cho đôi khỉ này giao phối với nhau nhằm mục đích nhân giống nhưng bất thành. Chính vì thế anh quyết định đem cả hai thả về rừng. Tuy nhiên, buổi sáng anh đem vào rừng thả thì buổi chiều đôi khỉ đã quay về đúng nhà mình. Nuôi nhốt vài hôm, anh lại đem đôi khỉ vào rừng thả tiếp nhưng tất cả những lần ấy, đôi khỉ này vẫn trở lại ngôi nhà của anh chị. Nguyên nhân khiến anh Minh quyết định tìm cách đưa hai con khỉ này về với môi trường thiên nhiên là vì từ đầu năm 2022, có một số người thường xuyên tìm đến nhà anh hỏi mua 2 con khỉ để nấu cao. “Người ta thấy khỉ lớn nên trả nhiều tiền để mua cho bằng được. Thậm chí có người từ Cao Bằng còn đề nghị nấu cao và chia thành phẩm với tôi”- anh Minh kể. Thấy bất an, sợ những ngày đi làm, kẻ xấu sẽ “sinh chuyện” với 2 con khỉ của mình, anh Minh đã chủ động tìm đến Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh để nhờ các anh thả về đúng môi trường tự nhiên. Anh Minh cho biết, anh rất sợ khi thả ra, một số người lại bẫy mất đôi khỉ ấy nên anh chọn cách thông qua cơ quan chuyên môn để 2 con khỉ được bảo vệ, an toàn trở lại môi trường sống của mình. Ngay trong buổi trưa ngày 30/6, anh Minh đã cùng với cán bộ kiểm lâm liên hệ với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên để tận mắt chứng kiến cơ quan chức năng thả 2 con khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên. Ông Trần Lưu Dũng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh kể, vợ chồng anh Minh từng là bộ đội chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Sau khi xuất ngũ về địa phương, anh làm việc trong ủy ban xã. Ngoài việc mua đôi khỉ từ người dân đánh bẫy về để cứu, do không có con cái nên anh đã chăm sóc hai con khỉ đuôi lợn này chu đáo, xem nó như người thân của mình. “Việc anh Minh chủ động giao nộp và thả hai con khỉ nói trên về môi trường tự nhiên không chỉ bảo vệ được loài khỉ quý hiếm mà còn làm gương cho nhiều người dân trên đại bàn noi theo”- ông Dũng khẳng định. Khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, cần ưu tiên bảo tồn. Loài khỉ này cũng nằm trong nhóm 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Thuộc bộ Linh trưởng Primates, khỉ đuôi lợn là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Đặc điểm nổi bật của khỉ đuôi lợn gồm: 2 bên má lông dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt. Ở đỉnh đầu, lông của chúng có màu hung xẫm hoặc xám đen tạo thành “xoáy” tỏa ra xung quanh gần giống cái mũ. Toàn thân của khỉ đuôi lợn là lông dài màu xám. Phần đuôi của chúng rất ngắn giống đuôi của lợn. Khỉ đuôi lợn còn có má có túi và chai mông lớn. >>>Xem thêm video: Tái thả cá thể Khỉ đuôi lợn về tự nhiên. Nguồn: Youtube.

