Tận mục cá thể động vật "quý như vàng" VQG Cúc Phương cứu hộ

Mới đây, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận, cứu hộ thành công 1 cá thể tê tê vàng cực kỳ quý hiếm. Ảnh: Vườn Quốc gia Cúc Phương. Cá thể tê tê vàng do người dân ở tỉnh Bạc Liêu tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Vườn Quốc gia Cúc Phương. Sau 1 tuần cứu hộ và chăm sóc ban đầu tại Vườn quốc gia Cát Tiên, cá thể tê tê vàng được vận chuyển bằng máy bay về sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đồng thời, tiến hành di chuyển về trung tâm cứu hộ, bảo tồn tại Vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc, và phục vụ cho chương trình nhân nuôi sinh sản bảo tồn đối với loài động vật quý hiếm này. Tê tê vàng có tên khoa học là Manis pentadactyla. Đây là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB (theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP và Nghị định 160/2013/NĐ-CP) và nằm trong sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức. Loài tê tê vàng được IUCN đưa vào danh sách Cực kỳ nguy cấp vì sự suy giảm quần thể ngoài tự nhiên lên đến 80%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do vấn nạn săn bắt, buôn bán trái phép quá mức để lấy thịt và vảy khiến loài tê tê vàng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh những đặc điểm chung của loài tê tê, các cá thể tê tê vàng có một số điểm khác biệt để phân biệt như: tai có viền thịt rõ ràng, lòng bàn chân trước không nhẵn, đuôi ngắn hơn, vảy không bao phủ sống mũi và móng trước dài hơn móng sau. Tê tê thường sống trong rừng già, rừng thứ sinh, hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, mục nát hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Loài tê tê có thói quen kiếm ăn vào ban đêm ở khu vực trên mặt đất. Trong khi đó, vào ban ngày, chúng trú ẩn trong hang. Thức ăn chủ yếu của tê tê gồm: mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi ăn cỏ, lá cây mục... >>>Xem thêm video: Kinh ngạc về sự trùng khớp giữa gen người và động vật. Nguồn: Kienthucnet.

