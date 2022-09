“Tan chảy” với 6 loài động vật đáng yêu nhất hành tinh

1. Gấu Koala: Với thân hình mập mạp, đầu lớn với đôi tai tròn tròn, bộ lông mượt mà và mũi to, gấu Koala xứng đáng đứng dầu danh sách các loài động vật đáng yêu nhất hành tinh. Gấu túi có chiều dài cơ thể từ 60-85 cm, nặng 4 - 15kg, khuôn mặt với biểu cảm trông rất ngây thơ, hồn nhiên khiến chúng trông càng đáng yêu hơn. 2. Cáo Fennec (cáo tai to châu Phi) là loại động vật thuộc họ chó được tìm thấy ở sa mạc Sahara của Bắc Phi. Bộ lông mềm mượt, thân hình bé nhỏ và đôi tai dài rộng khiến chúng trở thành một trong những loài vật đáng yêu nhất thế giới. 3. Chó Phốc sóc: Có hai chú chó được giải cứu trong vụ đắm tàu Titanic lịch sử, một trong hai là một chú chó Pomeranian. Chó Pomeranian hay chó Phốc sóc được biết đến như chú chó gấu bông bởi kích thước bé nhỏ và trông chúng đáng yêu như gấu Teddy vậy. 4. Cú Northern Pygmy: Cú Northern Pygmy là loài cú nhỏ sống ở phía Tây Bắc nước Mỹ. Chú chim bé nhỏ này là loài cú bé nhỏ nhất trong các giống loài. Cú Nothern Pygmy nhỏ thường săn những con mồi có cùng kích thước hoặc lớn hơn chúng. 5. Chim cánh cụt nhỏ: Loài nào đáng yêu hơn loài chim cánh cụt, đó chính là loài chim cánh cụt phiên bản nhỏ. Những chú chim cánh cụt này hoàn toàn giống với loài cánh cụt bình thường ngoại trừ kích cỡ. Sự bé nhỏ khiến chúng trông dễ thương hơn đồng loại. 6. Lạc đà Alpaca có họ hàng với lạc đà và được người Andean thuần hóa để lấy lông cừu. Chúng có thân hình mảnh mai, phần đầu nhỏ và đôi tai to và nhọn. Bộ lông bồng bềnh và mềm mại của chúng mang lại vẻ ngoài vô cùng đáng yêu giống như những cục bông. >>>Xem thêm video: 10 Con Vật Nhỏ Siêu Đáng Yêu Khiến Mọi Trái Tim Tan Chảy Ngay từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Nguồn: Khoa học khám phá).

