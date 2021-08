Tan chảy tình mẫu tử của động vật bóp nghẹt trái tim con người

Tháng 6 vừa qua, mạng xã hội chia sẻ một video thú vị về tình mẫu tử của loài khỉ. Video cho thấy khỉ mẹ có cách bảo vệ con rất khôn khéo trước chú chó nghịch ngợm. Để khỉ con ôm chặt dưới bụng, khỉ mẹ vừa chạy vừa xua đuổi sự đeo bám dai dẳng của chú chó. Ảnh: BBC Monkey. Loài khỉ thể hiện tình mẫu tử chẳng khác gì con người. Những hình ảnh chân thật và ấm áp về tình mẫu tử của mẹ con khỉ đột ở vườn thú Brookfield, bangIllinois, Mỹ từng gây ấn tượng mạnh với người xem. Ảnh: Getty Images. Khi khỉ đột con Zachary được sinh ra, khỉ đột mẹ Kamba không rời cậu con trai bé bỏng của mình dù chỉ nửa bước. Kamba luôn bế theo Zachary trên tay dù làm bất cứ việc gì hay đi đâu. Còn Zachary bé bỏng thì bám chặt lấy mẹ mình không buông. Ảnh: Getty Images. Kamba liếm láp sạch sẽ đầy âu yếm cho con trai cưng Zachary. Hình ảnh quấn quýt của cặp mẹ con khỉ đột khiến nhiều du khách thích thú và cảm động. Ảnh: Getty Images. Tình mẫu tử của loài chó cũng từng lấy đi rất nhiều nước mắt và sự cảm động của con người. Một bài đăng của Trung tâm hỗ trợ động vật trên mạng xã hội cho thấy, dù bị liệt hai chân nhưng chó mẹ vẫn cố gắng lê lết khắp nơi tìm kiếm đồ ăn để nuôi 6 chó con mới sinh. Chó mẹ sau đó được trung tâm đưa về phẫu thuật, đàn chó con cũng được chăm sóc y tế. Ảnh: GameK. Một chú chó mẹ ở thị trấn La Paz, thuộc thành phố Iloilo, Philippines cũng khiến người xem vô cùng cảm động khi chặn đầu những chiếc xe đi ngang qua đường và sủa lên thật to như có ý van xin họ dừng lại để cứu đứa con của nó đang đau đớn lê lết trên đường vì tai nạn giao thông. Ảnh: Guu.vn. Tuy nhiên, dù mạo hiểm cả tính mạng của mình như thế nhưng chó mẹ không được ai cứu giúp. Chú chó con do bị thương quá nặng đã chết trên đường. Ảnh: Guu.vn. Nói về tình mẫu tử trong thế giới động vật không thể không kể đến loài mèo. Câu chuyện về mèo mẹ tìm mọi cách để lách vào trạm thú y Mill Hill tại New Zealand để tìm 4 mèo con từng gây xúc động mạnh cho nhiều người. Ảnh: Petviet.vn. Các nhân viên ở trạm thú y này đã tìm thấy 4 con mèo con bên vệ đường và nghĩ rằng chúng bị chủ bỏ rơi nên mang về trạm. Sau đó, mèo mẹ đã tìm đến tận trạm, quanh quẩn ở cửa và cố tìm mọi cách lẻn vào bên trong mỗi khi có khách vào. 5 mẹ con mèo đã được đoàn tụ khi các nhân viên thú y đưa mèo mẹ vào bên các con của nó. Ảnh: Petviet.vn. Các loài vật khác cũng có những khoảnh khắc vô cùng ấm áp và đáng yêu khi ở bên những đứa con bé nhỏ của mình. 3 chú hổ Bengal trắng mới sinh nằm ngoan ngoãn bên hổ mẹ ở sở thú La Pastora tại Guadalupe, Mexico. Gấu mẹ dịu dàng vỗ về chú gấu con đáng yêu. Vượn cáo mẹ cõng những đứa con tinh nghịch. Đàn vịt con cùng vịt mẹ nghỉ ngơi bên hồ trong Vườn Mukōjima-Hyakkaen ở Tokyo, Nhật Bản. Hai mẹ con hà mã âu yếm bên nhau.

