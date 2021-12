Sửng sốt cây mọc ra từ xác ve, chuyên gia thốt lên: "Quý hơn vàng!"

Một nhóm du khách đã tới rừng trúc ở Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện những cây nấm với thân dài màu trắng mọc ra từ trên đầu của những ấu trùng ve sầu. Một vài người bạo gan hơn vẫn không nén được tò mò mà nhặt chúng lên xem xét. Những cây nấm mọc ra trên đầu của ấu trùng ve dài khoảng 5-7cm. Chúng có thân dài màu vàng, phân nhánh ở phần đầu và nở hoa màu trắng. Sau đó họ đã nhặt một ít mang về và nhờ chuyên gia xem xét. Vị chuyên gia cho biết thứ mà nhóm du khách tìm thấy được gọi là đông trùng hạ thảo ve sầu. Loại đông trùng này là do bào tử nấm thuộc chi Cordyceps kí sinh trên ấu trùng ve sầu. Đông trùng hạ thảo ve sầu khá hiếm, thường chỉ có trong tự nhiên nên chúng được ví von là quý như vàng. Theo chu kỳ sống của loài ve thì hàng năm chúng sẽ trồi lên khỏi mặt đất 1 lần để tìm kiếm bạn đời. Đây cũng là thời điểm mà bào tử nấm Cordyceps sẽ sống trên các ấu trùng của ve. Đến mùa hè, chúng sẽ mọc trên xác của ấu trùng ve. Đông trùng hạ thảo ve sầu do nấm Cordyceps kí sinh là loại thảo dược đặc biệt với giá trị dinh dưỡng cao. Theo ghi chép trong "Từ điển y học cổ truyền Trung Quốc", đông trùng hạ thảo ve sầu là loại dược liệu đặc biệt, có vị ngọt, mặn, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát… Còn trong y học hiện đại, loại đông trùng này có chứa các hoạt chất quan trọng như Cordycepin, Adenosine, Polysaccharide, Selen, Vitamin, Axit amin… Chúng có tác dụng hữu hiệu trong việc phòng chống ung thư, tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, đẩy mạnh hệ miễn dịch, kiểm soát lượng đường huyết trong máu, chống đột quỵ, điều hòa nội tiết tố và hormone cho nam và nữ, điều trị hen suyễn, viêm phế quản… Hiện nay đã có rất nhiều người nhầm lẫn giữa đông trùng hạ thảo từ ve sầu với loại nấm độc ký sinh trên xác ve. Điều này đã khiến không ít người bị ngộ độc khi sử dụng phải loài nấm độc này. Nấm gyrommitrin cũng có chu kỳ hình thành và sinh trường giống nấm Cordyceps. Loài nấm độc này sẽ sống trong bụng của ve sầu và sẽ lây lan nhanh chóng sang ấu trùng trong mùa sinh sản. Khi chuyển sang mùa mưa thì loại nấm này sẽ phát triển trên mặt đất. Nó có hình dáng giống như nhung hươu với màu đỏ thẫm đẹp mắt. Với loại nấm độc này thân ve sẽ bị hóa trắng, khi đụng vào sẽ có cảm giác mềm như xốp. Đặc biệt trên đầu ve sẽ có từ 1-5 cọng thân nấm và phần đầu nấm sẽ hơi phình ra. Chính vì thế người dùng cần đặc biệt thận trọng khi tìm kiếm và sử dụng đông trùng hạ thảo ve sầu. Bởi nếu nhầm lẫn với loại nấm độc sẽ xuất hiện một số triệu chứng như: chân tay co giật, nôn ói, hôn mê sâu, run và mất ý thức… Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giớ. Nguồn: VTC

