Sự trùng hợp khó tin nhất lịch sử, chuyên gia cũng phải "lắc đầu"

1. Sự kiện tàu Titanic và cuốn tiểu thuyết "Futility": Năm 1898, Morgan Robertson viết cuốn tiểu thuyết "Futility" với câu chuyện về một con tàu bị chìm mang tên Titan, chỉ 14 năm trước khi tàu Titanic thực sự chìm. Cả hai con tàu đều có nhiều đặc điểm tương tự và chìm sau va chạm với tảng băng trôi. Sự trùng hợp này đã gợi lên nghi vấn về sự tiên tri của cuốn sách. 2. Dự đoán chiến thắng của Donald Trump trong The Simpsons: Một tập phim của The Simpsons năm 2000 đã đề cập đến việc Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, một sự kiện mà thực sự đã xảy ra vào năm 2016. 3. Các câu đố ô chữ của Leonard Dawes và cuộc đổ bộ D-Day: Trong các câu đố ô chữ do Leonard Dawes soạn cho tờ Daily Telegraph vào năm 1944, xuất hiện các mật mã của cuộc đổ bộ D-Day của Mỹ ở Normandie, Pháp. Điều này đã khiến cơ quan an ninh Anh nghi ngờ ông là điệp viên Đức. 4. Cặp vợ chồng bị khủng bố ở nhiều thành phố: Jason và Jenny Cairns-Lawrence đã trải qua ba vụ khủng bố ở New York, London và Mumbai trong vòng 7 năm khi họ đang du lịch tại các thành phố đó. Tay đua nổi tiếng Enzo Anselmo Ferrari kiêm người sáng lập đội đua Scuderia Ferrari Grand Prix và sau này là hãng xe hơi đình đám Ferrari qua đời vào ngày 14/8/1988. Trùng hợp thay, đúng hai tháng sau, vào ngày 15/10/1988, Mesut Özil được sinh ra ở Đức. Anh ấy là một tiền vệ bóng đá nổi danh của tuyển Đức và sở hữu ngoại hình như tạc với Enzo Anselmo Ferra hồi còn trẻ. 6. Trường hợp kỳ lạ của Eleanor Rigby: Paul McCartney đặt tên cho nhân vật trong ca khúc "Eleanor Rigby" dựa trên tên của một ngôi mộ thật tại nhà thờ Thánh Peter ở Woolton, Liverpool. 7. Sự liên kết giữa Mark Twain và sao chổi Halley: Mark Twain và sao chổi Halley đều xuất hiện vào năm 1835, và Twain đã dự đoán rằng khi sao chổi này quay trở lại, ông sẽ ra đi. Ông đã qua đời vào năm 1910, năm mà sao chổi Halley đi ngang qua Trái Đất. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ.

