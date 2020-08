Sự thật không tưởng về sao Mộc: Miếng pizza khổng lồ của vũ trụ

Bức ảnh về sao Mộc hiếm hoi do NASA mới đây công bố cho thấy bề mặt hành tinh này giống hệt miếng pizza khi có cơn bão lớn hay lốc xoáy. Với khối lượng nặng hơn Trái Đất 318 lần và gấp 2 lần rưỡi tổng khối lượng của các hành tinh còn lại, Sao Mộc được xem là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Mặc dù hay được gọi là "Sao" Mộc, nhưng thực tế theo định nghĩa, "ngôi sao" và "hành tinh" là hai khái niệm khác nhau. Và sao Mộc chỉ là một hành tinh. Để có thể tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân và trở thành một ngôi sao, Sao Mộc cần thêm tăng thêm 70 lần khối lượng trong kích thước hiện tại. Do đó, theo phân loại, đây vẫn là một hành tinh khí gas khổng lồ chứ không thể xem là một ngôi sao. Không nhiều người biết một sự thật về sao Mộc, đó là hành tinh này quay nhanh nhất Hệ Mặt Trời. Sao Mộc chỉ tốn khoảng chưa tới 10 tiếng để tự quay quanh trục của chính mình, vận tốc quay chủa nó đạt khoảng 12.6km/s. Mặc dù có kích thước khổng lồ, tuy nhiên những đám mây vào vệt bão trên hành tinh này mà chúng ta quan sát được chỉ dày vào khoảng 50km. Những đám mây này hình thành từ những tinh thể Aminiac vỡ ra tạo thành hai tầng mây gồm tầng vật chất và tầng khí Hidro cùng Heli. Điểm đỏ siêu to khổng lồ là đặc trưng cũng là một trong những điều bí ẩn của sao Mộc. Đây là một cơn bão xoáy nghịch có vị trí tại bán cầu Nam của Sao Mộc, với đường kính được đo khoảng 24000km và độ cao ước tính khoảng 12 tới 14 ngàn km. Điều thú vị là cơn bão này đã tồn tại trên đây ít nhất 350 năm nhưng kích thước của nó đã bị giảm đáng kể. Theo những ghi chép từ quan sát của nhà thiên văn học là Giovanni Cassini vào thế kỉ 17, nó có vẻ lớn gấp đôi so với bây giờ. Nếu nhắc tới vành đai xung quanh hành tinh, người ta thường nghĩ ngay đến sao Thổ, nhưng thực tế thì cả sao Mộc lẫn sao Thiên Vương cũng có vành đai riêng. Vành đai này chia ra thành 3 vành đai nhỏ hơn gồm phân đoạn được gọi là Halo nằm trong cùng, vòng chính nằm ở giữa và vòng ngoài. Sao Mộc là hành tinh có từ trường lớn nhất trong Hệ Mặt trời đến mức sự tương tác của từ quyển với gió mặt trời tạo ra một hiên tượng vành đai phóng xạ nguy hiểm có thể gây ra thiệt hại cho tàu vũ trụ muốn thăm dò ở đây. Nếu Trái Đất chỉ có một Mặt Trăng, thì sao Mộc được xem là hành tinh ''đào hoa'' nhất Hệ Mặt Trời khi sở hữu đến...67 Mặt Trăng. Những Mặt Trăng của Sao Mộc thường có đường kính nhỏ hơn 10km và chỉ được khám phá sau năm 1975, thời điểm mà tàu thăm dò đầu tiên có tên Pioneer 10 tới khám phá nơi đây. Có một sự thật về sao Mộc mà nhiều người sẽ bất ngờ khi nghe tới: hành tinh khí này hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường. Bởi lẽ đây là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời và sáng thứ 3, chỉ sau Sao Kim và Mặt Trăng. Có Thể Ngắm Mưa Sao Băng Đẹp Nhất 2020 Ở Đâu | VTV NEWS

