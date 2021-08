Sự thật đáng kinh ngạc về nguồn gốc các cây cảnh nổi tiếng (2)

Cây đại hoa đỏ (Plumeria rubra) là loài cây bản địa của khu vực Trung Mỹ. Trong tự nhiên, hương thơm vào ban đêm của những bông hoa thu hút ngài nhân sư đến thụ phấn cho loài cây cảnh này. Cây rồng nhả ngọc (Justicia brandegeana) là loài cây bản địa của vùng nhiệt đới châu Mỹ. Tương tự hoa giấy, phần trông giống cánh hoa của loài cây này thực ra là lá biến đổi. Cây hoa ngũ sắc (Lantana camara) là loài cây bụi bản địa châu Mỹ. Đây là một trong những loài cây xâm lấn mạnh mẽ nhất ở các vùng khí hậu ấm. Cây hoa hướng dương (Helianthus annuus) là loài cây thường niên có nguồn gốc từ Mexico. Chúng được trồng làm cảnh và lấy hạt trên quy mô lớn vì hạt chứa rất nhiều dinh dưỡng. Cây thạch thảo (Symphotrichum novi-belgii) là cây bản địa ở khu vực Bắc Mỹ. Các nhà làm vườn đã tạo ra nhiều giống thạch thảo rực rỡ, nổi bật hơn nhiều so với cây nguyên bản trong tự nhiên. Dứa hồng tâm (Neoreglia carolinae) có nguồn gốc từ rừng rậm ở Brazil. Khi hoa nở, các lá trung tâm của loài cây cảnh này sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm bắt mắt. Cây hồng phúc vũ (Cordyline australia) là loài thực vật bản địa của khu vực Tây Thái Bình Dương. Loài cây cảnh lá đỏ này từng là nguồn thức ăn quan trọng của người Maori ở New Zealand. Cây hảo nguyện lá vằn hay cây đuôi công (Ctenanthe amabilis) là loài cây bản địa mọc trên tầng thảm tươi của rừng nhiệt đới Brazil. Khi trồng làm cảnh, loài cây này ưa khí hậu ấm và độ ẩm cao. Cây chuối rẻ quạt (Ravenala madagascariensis) là loài bản địa ở các cánh rừng thưa Madagascar. Trong sinh cảnh tự nhiên, chúng được thụ phấn bởi loài vượn cáo. Câu hoa thiên điểu (Strelitzia reginae) là loài thực vật có nguồn gốc Nam Phi. Chúng được trồng trong vườn nhờ những bông hoa rực rỡ có hình dáng gợi liên tưởng đến các loài chim nhiệt đới. Cây chuối pháo (Heliconia stricta) có nguyên quán ở khu vực phía Bắc lục địa Nam Mỹ. Trong tự nhiên, chúng được thụ phấn nhờ các loài chim ruồi hút mật. Cây xương rồng càng cua hay tiểu quỳnh (Schlumbergera truncata) là loài xương rồng biểu sinh ra hoa vào mùa đông ở rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Brazil. Chúng thường được trồng làm cảnh trong nhà. Cây thuốc bỏng hay cây sống đời (Kalanchoe blossfeldiana) có quê hương là các vùng khô hạn ở Madagascar. Các giống nhân tạo của loài cây này có nhiều màu sắc hoa khác nhau. Cây tường vi (Lagerstroemia indica) là loài cây bản địa ở Đông Bắc Á. Chúng được ưa chuộng trong các khu vườn nhờ dáng đẹp và những chùm hoa rực rỡ đơm liên tục trong 4 tháng. Cây lựu hay thạch lựu (Punica granatum) là loài cây bụi có gai gốc Tây Nam Á. Không chỉ trồng làm cảnh, chúng còn là cây ăn quả, được trồng rất nhiều ở khu vực quanh Địa Trung Hải. Cây xương rắn (Euphorbia milii) có nguồn gốc từ Madagascar, thường bị nhầm là có họ hàng với các loài xương rồng do có rất nhiều gau trên thân. Hoa của loài cây này màu đỏ hồng, đơm liên tục. Rong lá ngò (Cabomba caroliniana) là loài cây mọc ở các sinh cảnh nước ngọt, lặng của khu vực Trung và Đông Nam nước Mỹ. Với khả năng thích ứng tốt, loài cây cảnh được trồng phổ biến trong bể cá này có thể trở thành một loài xâm lấn. Rong đuôi chồn (Egeria densa) cũng là một cây cảnh dành cho bể cá thông dụng. Là cây bản địa ở Đông Nam Brazil, loài thực vật thủy sinh này phát triển mạnh ở nhiều khu vực ôn đới trên thế giới, gây ra hiện tượng tắc nghẽn dòng chảy. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

Cây đại hoa đỏ (Plumeria rubra) là loài cây bản địa của khu vực Trung Mỹ. Trong tự nhiên, hương thơm vào ban đêm của những bông hoa thu hút ngài nhân sư đến thụ phấn cho loài cây cảnh này. Cây rồng nhả ngọc (Justicia brandegeana) là loài cây bản địa của vùng nhiệt đới châu Mỹ. Tương tự hoa giấy, phần trông giống cánh hoa của loài cây này thực ra là lá biến đổi. Cây hoa ngũ sắc (Lantana camara) là loài cây bụi bản địa châu Mỹ. Đây là một trong những loài cây xâm lấn mạnh mẽ nhất ở các vùng khí hậu ấm. Cây hoa hướng dương (Helianthus annuus) là loài cây thường niên có nguồn gốc từ Mexico. Chúng được trồng làm cảnh và lấy hạt trên quy mô lớn vì hạt chứa rất nhiều dinh dưỡng. Cây thạch thảo (Symphotrichum novi-belgii) là cây bản địa ở khu vực Bắc Mỹ. Các nhà làm vườn đã tạo ra nhiều giống thạch thảo rực rỡ, nổi bật hơn nhiều so với cây nguyên bản trong tự nhiên. Dứa hồng tâm (Neoreglia carolinae) có nguồn gốc từ rừng rậm ở Brazil. Khi hoa nở, các lá trung tâm của loài cây cảnh này sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm bắt mắt. Cây hồng phúc vũ (Cordyline australia) là loài thực vật bản địa của khu vực Tây Thái Bình Dương. Loài cây cảnh lá đỏ này từng là nguồn thức ăn quan trọng của người Maori ở New Zealand. Cây hảo nguyện lá vằn hay cây đuôi công (Ctenanthe amabilis) là loài cây bản địa mọc trên tầng thảm tươi của rừng nhiệt đới Brazil. Khi trồng làm cảnh, loài cây này ưa khí hậu ấm và độ ẩm cao. Cây chuối rẻ quạt (Ravenala madagascariensis) là loài bản địa ở các cánh rừng thưa Madagascar. Trong sinh cảnh tự nhiên, chúng được thụ phấn bởi loài vượn cáo. Câu hoa thiên điểu (Strelitzia reginae) là loài thực vật có nguồn gốc Nam Phi. Chúng được trồng trong vườn nhờ những bông hoa rực rỡ có hình dáng gợi liên tưởng đến các loài chim nhiệt đới. Cây chuối pháo (Heliconia stricta) có nguyên quán ở khu vực phía Bắc lục địa Nam Mỹ. Trong tự nhiên, chúng được thụ phấn nhờ các loài chim ruồi hút mật. Cây xương rồng càng cua hay tiểu quỳnh (Schlumbergera truncata) là loài xương rồng biểu sinh ra hoa vào mùa đông ở rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Brazil. Chúng thường được trồng làm cảnh trong nhà. Cây thuốc bỏng hay cây sống đời (Kalanchoe blossfeldiana) có quê hương là các vùng khô hạn ở Madagascar. Các giống nhân tạo của loài cây này có nhiều màu sắc hoa khác nhau. Cây tường vi (Lagerstroemia indica) là loài cây bản địa ở Đông Bắc Á. Chúng được ưa chuộng trong các khu vườn nhờ dáng đẹp và những chùm hoa rực rỡ đơm liên tục trong 4 tháng. Cây lựu hay thạch lựu (Punica granatum) là loài cây bụi có gai gốc Tây Nam Á. Không chỉ trồng làm cảnh, chúng còn là cây ăn quả, được trồng rất nhiều ở khu vực quanh Địa Trung Hải. Cây xương rắn (Euphorbia milii) có nguồn gốc từ Madagascar, thường bị nhầm là có họ hàng với các loài xương rồng do có rất nhiều gau trên thân. Hoa của loài cây này màu đỏ hồng, đơm liên tục. Rong lá ngò (Cabomba caroliniana) là loài cây mọc ở các sinh cảnh nước ngọt, lặng của khu vực Trung và Đông Nam nước Mỹ. Với khả năng thích ứng tốt, loài cây cảnh được trồng phổ biến trong bể cá này có thể trở thành một loài xâm lấn. Rong đuôi chồn (Egeria densa) cũng là một cây cảnh dành cho bể cá thông dụng. Là cây bản địa ở Đông Nam Brazil, loài thực vật thủy sinh này phát triển mạnh ở nhiều khu vực ôn đới trên thế giới, gây ra hiện tượng tắc nghẽn dòng chảy. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.