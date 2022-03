Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple ngày 8/3: Có gì hot?

Cũng như các sự kiện năm 2021, sự kiện “Peek Performance” đầu tiên trong năm 2022 của Apple sẽ tiếp tục được diễn ra online mà không có thành viên nào của giới truyền thông được mời tham dự trực tiếp do cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra. Sự kiện năm nay được tổ chức sớm hơn năm ngoái một tháng. Nhắc lại một chút về sự kiện Spring Loaded tháng 4/2021, Apple đã công bố iPhone 12 màu tím, AirTags, iPad Pro 2021 và iMac mới dùng chip M1. Apple dự kiến sẽ công bố thế hệ tiếp theo của iPhone SE, iPad Air mới và ít nhất một máy Mac được trang bị chip Apple Silicon, có thể là Mac mini, MacBook Pro 13 inch hoặc cả hai. Dòng iPhone SE thế hệ thứ ba sẽ trông tương tự như thế hệ thứ hai hiện tại và không có thay đổi nào về mặt thiết kế vẻ ngoài. Sản phẩm cũng sẽ tiếp tục có viền dày và nút Home Touch ID, nhưng SE mới sẽ sử dụng chip A-series được cập nhật, có thể là A15 với kết nối 5G nhanh hơn. iPhone SE 3 dự kiến sẽ có màn hình 4.7 inch LCD 16:9 truyền thống, tuy nhiên mức giá đồn đoán của sản phẩm này chỉ khoảng 300 USD, một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Apple cũng sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi thiết kế nào đối với iPad Air thế hệ tiếp theo, nhưng mẫu iPad mới cũng sẽ có chip nhanh hơn và kết nối 5G. Sản phẩm cũng có thể được cập nhật với một máy ảnh FaceTime mới hỗ trợ Center Stage – tính năng giữ cho bạn trong khung hình ngay cả khi bạn di chuyển quanh phòng. Với máy Mac, Apple được cho là đang có kế hoạch tung ra một phiên bản cao cấp hơn của Mac mini với thiết kế được đại tu và chip M1 Pro và M1 Max. ‌Mac mini‌ mới sẽ thay thế các tùy chọn Intel ‌Mac mini‌ hiện tại và nó có thể ra mắt tại sự kiện tháng 3 của Apple. Thiết bị cuối cùng được đồn đại sẽ ra mắt tại sự kiện Peek Performance vào ngày 8/3 là phiên bản cập nhật của MacBook Pro 13 inch, được cho là sẽ trang bị chip M2, phiên bản kế nhiệm của chip M1. MacBook Pro sẽ trông giống với mẫu 13 inch hiện tại và nó sẽ là phiên bản cấp thấp hơn của các mẫu MacBook Pro 14 và 16 inch có chip ‌M1 Pro‌ và ‌M1 Max‌. Chip M2 sẽ mang bên trong CPU 8 nhân như ‌M1‌, nhưng các cải tiến về tốc độ và hiệu suất được mong đợi, cũng như các cải tiến về GPU. Các tin đồn cho thấy chip ‌M2‌ sẽ có sẵn trong các tùy chọn GPU 9 và 10 lõi, tăng từ các tùy chọn GPU 7 và 8 lõi có sẵn với chip ‌M1‌ ban đầu. Ngoài ra gần đây còn có tin đồn cho rằng nhà Táo sẽ trình làng thêm một phiên bản màu sắc của iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Đó có thể là màu hồng hoặc màu tím giống iPhone 12 năm ngoái. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

