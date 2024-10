Soi loạt động vật cực quý sắp được thả về rừng ở Quảng Ngãi

1. Rùa sa nhân (Cuora mouhotii): Đây là một trong những động vật quý hiếm sắp được thả về rừng ở Quảng Ngãi. Rùa sa nhân có kích thước trung bình, mai dài từ 14-18 cm, có thể đạt tới 21 cm ở một số cá thể cái. (Ảnh: Asian Turtle Program) Rùa sa nhân thường sống trong các khu rừng, ẩn nấp dưới bụi cây lá khô. (Ảnh: India Biodiversity Portal) Rùa sa nhân là loài rùa quý hiếm, đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắt trái phép. (Ảnh: Bhutan Biodiversity Portal) 2. Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus): Cu li nhỏ có kích thước nhỏ hơn cu li lớn, chiều dài từ 19-23 cm, trọng lượng từ 377-450 gram. Lông mềm mại, màu hung nâu xen kẽ ít lông trắng bạc. Dọc sống mũi có vệt trắng, bụng trắng vàng ánh bạc.(Ảnh: Wikipedia) Cu li nhỏ hoạt động kiếm ăn ban đêm, thích leo trèo và chuyển động nhanh hơn cu li lớn.(Ảnh: Endangered Primate Rescue Center) Cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài nguy cấp theo Sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam. Số lượng quần thể giảm mạnh do mất môi trường sống và săn bắt trái phép.(Ảnh: New England Primate Conservancy) 3. Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti): Rùa hộp trán vàng miền Trung có kích thước dài mai từ 15-20 cm. Mai màu nâu đến đen, có vệt màu vàng hoặc cam trên đầu. Có khả năng đóng kín mai hoàn toàn khi gặp nguy hiểm.(Ảnh: Cuora.org) Phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền Trung Việt Nam như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.(Ảnh: The Turtle Puddle) Rùa hộp trán vàng miền Trung là loài đặc hữu của Việt Nam, được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam và IUCN Red List với mức Cực kỳ nguy cấp (CR). Số lượng trong tự nhiên ước tính chỉ còn vài trăm cá thể.(Ảnh: Turtle Sanctuary Conservation Center) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

