Soi loài chim bé hạt tiêu có độc duy nhất trên thế giới

Người Melanesia ở Papua New Guinea từ lâu đã biết tránh xa loài chim pitohui, nhưng đối với thế giới phương Tây, khả năng sở hữu độc của loài chim này chỉ được phát hiện một cách tình cờ chỉ hơn ba thập kỷ trước. (Nguồn: VietnamPlus) Năm 1990, nhà điểu học Jack Dumbacher đang ở trên đảo Thái Bình Dương để tìm kiếm loài chim thiên đường. Anh ta đã giăng những tấm lưới sương mù mỏng manh giữa những cái cây để bắt chúng và kết quả là bắt được một số con chim pitohui trong đó. (Nguồn: Wikipedia) Khi anh cố gắng lấy những con chim ra khỏi bẫy, chúng cào và cắn ngón tay anh, và theo bản năng, anh đưa tay vào miệng để xoa dịu cơn đau. Gần như ngay lập tức, Dumbacher cảm thấy môi và lưỡi của mình tê dại. (Nguồn: Genk) Sau đó, nghi ngờ rằng các triệu chứng kỳ lạ này là do con chim gây ra, anh ta đã lấy một chiếc lông pitohui và cho nó vào miệng. Cảm giác tê và đau sau đó nhanh chóng quay trở lại. (Nguồn: eBird) Loại chim này được tìm thấy ở New Guinea, thuộc họ chim Pacycephalidae. Chúng có bộ lông với màu sắc sặc sỡ và là loài ăn tạp. Ở đây, người ta gọi chúng là loài chim “rác” vì thứ mùi hôi đặc trưng trên người. Ăn thịt chim này có vị đắng khó chịu và có thể gây bệnh. (Nguồn: eBird) Trong cùng năm mà Jack Dumbacher thực hiện khám phá tình cờ của mình, các nhà khoa học khác cũng chuẩn bị tiến hàng nghiên cứu về loài chim độc đáo này sau khi trải qua cảm giác tê và bỏng rát khi chạm vào lông của chúng. (Nguồn: Observation.org) Vì muốn tìm hiểu thêm về những con chim pitohui và chất độc của chúng, Jack Dumbacher đã gửi một số lông vũ của loài này cho John W. Daly tại Viện Y tế Quốc gia, người là nhà khoa học hàng đầu thế giới về độc tố tự nhiên. (Nguồn: Viva) Trong những năm 1960, ông đã xác định batrachotoxin là độc tố trong loài ếch phi tiêu độc ở Colombia, và sau đó ông cũng đã tìm thấy cùng một họ độc tố trong lông của loài pitohui. (Nguồn: Flickr) Đây là loài chim đầu tiên được giới khoa học phát hiện là mang trong mình loại độc batrachotoxin (khiến người gặp nạn tê liệt, chảy máu nội bộ, các cơ quan bị huỷ hoại và chết dần chết mòn). (Nguồn: eBird) Nghiên cứu sau đó cho thấy rằng những con chim pitohui lưu trữ chất độc cả trong da và lông, cũng như trong xương và các cơ quan nội tạng của chúng, mặc dù ở nồng độ thấp hơn đáng kể khi so với loài ếch độc. (Nguồn: IDN Times) Thực tế là chất độc này được tìm thấy trong hệ thống nội tạng của chim và cho thấy chúng không nhạy cảm với nó. Điều thú vị là nồng độ batrachotoxin thay đổi rất nhiều theo từng cá thể, cũng như theo vùng địa lý. (Nguồn: Sonora.id) Lý do tại sao pitohui lại có độc vẫn chưa được xác định. (Nguồn: Genk)

