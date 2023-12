Soi loài cá cảnh độc dị của Việt Nam khiến thế giới phát sốt

Được ghi nhận tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, cá hải long hay cá ngựa xương, cá ngựa nước ngọt (Doryichthys boaja) là một loài cá bản địa độc đáo của Việt Nam. Ảnh: Biolib. Loài cá này được nhận dạng nhờ cơ thể thuôn dài, mõm thon, vây nhỏ, không có vây bụng, toàn thân có các tấm giáp xương dày bao phủ. Ảnh:ZooChat. Các cá thể trưởng thành của cá hải long dài 20-30 cm, tối đa 40 cm. Đây là loài cá chìa vôi nước ngọt lớn nhất được ghi nhận trên thế giới. Ảnh: Wikispecies. Trong tự nhiên, cá hải long sống ở suối và khu vực nước nông của các dòng sông, nơi chúng ăn các loài giáp xác nhỏ, giun và côn trùng. Ảnh: iNaturalist. Bộ giáp xương khiến cơ thể cá hải long khá cứng nên chúng bơi bằng quạt vây ngực rất nhanh chứ không thể tạo lực đẩy bằng đuôi. Tốc độ bơi của loài này khá chậm so với các loài cá phổ biến. Ảnh: Wikipedia. Như các họ hàng trong họ Cá chìa vôi (Syngnathidae), gồm các loài cá chìa vôi và cá ngựa, cá hải long. Loài này là loài đẻ trứng, con đực mang trứng trước khi sinh con. Ảnh: New Life Aquarium Keysborough. Trên thế giới, cá hải long phân bố rộng rãi ở Đông Nam Á, được tìm thấy ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia. Ảnh: Wikipedia. Loài cá này được cộng đồng cá cảnh quốc tế ưa chuộng do ngoại hình độc lạ và kích cỡ phù hợp với các bể nuôi trong nhà. Ảnh: Zierfische. Từ thập niên 1990, cá hải long đã được khai thác ở hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai để xuất khẩu. Các chuyên gia cũng đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất giống nhân tạo của loài này. Ảnh: Zoopet. Trên thế giới, giá bán cá hải long dao động từ 5 đến 30 USD cho mỗi cá thể, tùy thuộc vào kích thước. Tên gọi quốc tế phổ thông của chúng là cá chìa vôi mõm dài (long-snouted pipefish). Ảnh: Zoobox. Ở Việt Nam, loài cá này rất hiếm gặp tại các cửa hàng cá cảnh. Tên gọi "hải long" của chúng cũng thường gây lẫn lộn với nhiều loài cá chìa vôi sống ở ngoài biển. Ảnh: ポロロッカ足柄. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

