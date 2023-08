Soi chi tiết “mất điểm” của iPhone 15 Series khiến iFan thất vọng

Một nguồn tin rò rỉ đã tiết lộ về sự thay đổi lớn trên dòng sản phẩm iPhone 15, khi chuyển từ cổng Lightning sang cổng USB-C. Tuy nhiên, có những thông tin tiêu cực liên quan đến tốc độ truyền dữ liệu của cáp USB-C đi kèm trong hộp iPhone 15 tiêu chuẩn. Cụ thể, theo leaker Majin Bu, người trước đây đã chia sẻ thông tin chi tiết về các loại cáp mới của Apple cho biết, các mẫu cấp thấp như iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ bị giới hạn tốc độ truyền dữ liệu USB 2.0, trong khi các mẫu Pro có khả năng hỗ trợ tốc độ cao hơn thông qua USB 3.2 hoặc Thunderbolt 3. Bên cạnh đó, dòng iPhone 15 cũng đối mặt với nhiều điểm yếu khác. Các mẫu iPhone 15 Pro và Pro Max dự kiến sẽ có giá tăng hơn so với thế hệ trước, khi tích hợp nhiều tính năng cao cấp như khung titan, ống kính tiềm vọng và chip A17 Bionic.iPhone 15 Series không còn phiên bản mini nhưng người dùng muốn một thiết bị nhỏ gọn vẫn phải chờ đợi iPhone SE 4. Sự cạnh tranh từ các smartphone Android có chất lượng và tính năng hấp dẫn cùng với việc người dùng iPhone trung thành cũng có thể bỏ qua iPhone 15. Những người không thuộc hệ sinh thái Apple có thể không tìm thấy sức hấp dẫn đối với iPhone 15, đặc biệt khi thị trường smartphone Android đang ngày càng phát triển và hấp dẫn. Dòng sản phẩm iPhone 15 dự kiến sẽ được công bố vào tháng 9 với các phiên bản iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Mời quý độc giả xem thêm video:“Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

