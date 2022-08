Soi bản đồ mới, giật mình thấy kho báu vô giá trên sao Hoả

NASA và ESA đã cùng nhau tạo ra một bản đồ toàn cầu các khu vực ngậm nước trên sao Hỏa vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ trong 1 thập kỷ. Nó đã tạo ra sự hiểu biết hoàn toàn mới của con người về hành tinh Đỏ. Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ Thiết bị quan sát Mars Express Observatoire pour la Mineralogie, l’Eau, les Glaces et l’Activité (OMEGA) của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), và Máy đo quang phổ hình ảnh trinh sát nhỏ gọn cho sao Hỏa được gọi là CRISM của NASA. Cụ thể, bản đồ hiển thị vị trí và sự phong phú của các khoáng chất dạng nước. Chúng đến từ các loại đá đã được biến đổi hóa học do tác động của nước trong quá khứ, và thường được chuyển đổi thành đất sét và muối. Phần lớn, đất sét được tạo ra trên sao Hỏa trong thời kỳ đầu ẩm ướt của nó, trong khi nhiều loại muối vẫn còn được nhìn thấy ngày nay được tạo ra khi nước dần cạn kiệt. Các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên trước sự phổ biến của các khoáng chất này. Mười năm trước, các nhà khoa học hành tinh chỉ biết có khoảng 1000 mỏm đá trên sao Hỏa. Tuy nhiên, bản đồ nước mới đã đảo ngược tình thế, tiết lộ hàng trăm nghìn khu vực như vậy ở những khu vực lâu đời nhất trên Hành tinh Đỏ. “Bản đồ nước mới thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử của Hành tinh Đỏ. Có được bản đồ này, chúng ta không còn nghi ngờ gì về việc nước đóng một vai trò to lớn trong việc hình thành địa chất trên khắp hành tinh này”, John Carter - nhà khoa học hành tinh từ Viện d'Astrophysique Spatiale ở Paris (Pháp), tác giả của báo cáo cho biết. Vấn đề quan trọng nhất chính là liệu nước có tồn tại dai dẳng hay chỉ giới hạn trong các đợt ngắn hơn, cường độ cao hơn. Mặc dù chưa đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng kết quả mới chắc chắn mang lại cho các nhà khoa học một công cụ mạnh mẽ hơn để theo đuổi câu trả lời. “Tôi nghĩ chúng ta đã đơn giản hóa một cách tổng thể sao Hỏa”, ông John Carter giải thích, các nhà khoa học hành tinh có xu hướng nghĩ rằng chỉ có một số loại khoáng chất đất sét trên sao Hỏa được tạo ra trong thời kỳ ẩm ướt của nó, sau đó khi nước dần cạn kiệt, muối được tạo ra trên khắp hành tinh. Bản đồ mới này cho thấy rằng nó phức tạp hơn những gì bạn nghĩ trước đây. Mặc dù nhiều muối trên sao Hỏa có thể hình thành muộn hơn đất sét, nhưng bản đồ cho thấy nhiều trường hợp ngoại lệ có sự pha trộn mật thiết giữa muối và đất sét. Thậm chí có một số loại muối được cho là lâu đời hơn một số loại đất sét. "Bối cảnh địa chất rất đa dạng, đến nỗi không một quá trình hay dòng thời gian đơn giản nào có thể giải thích sự tiến hóa của khoáng vật học trên sao Hỏa. Và nếu bạn loại trừ các quá trình sống trên Trái Đất, thì sao Hỏa thể hiện sự đa dạng về khoáng vật học trong các môi trường địa chất giống như Trái Đất”. Nói cách khác, chúng ta càng quan sát kỹ hơn, quá khứ của sao Hỏa càng trở nên phức tạp hơn. Các công cụ OMEGA và CRISM phù hợp nhất cho cuộc khảo sát này. Bộ dữ liệu của chúng có tính bổ sung cao, hoạt động trên cùng một dải bước sóng và nhạy cảm với các khoáng chất giống nhau. Công việc này cũng cung cấp cho các nhà hoạch định sứ mệnh một số ứng viên xuất sắc cho các địa điểm hạ cánh tiềm năng xuống sao Hỏa trong tương lai. “Đây là điều tôi quan tâm và tôi nghĩ loại công việc lập bản đồ này sẽ giúp mở ra những nghiên cứu sau này. Chúng ta càng tìm hiểu về hành tinh này, nó càng trở nên hấp dẫn hơn”, giáo sư Lucie Riu - Nghiên cứu viên ESA tại Trung tâm Thiên văn Vũ trụ Châu Âu (ESAC) của ESA tại Madrid (Tây Ban Nha) cho biết. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

