Soi 20 mẫu hóa thạch kỳ lạ thu thập ở ba miền Việt Nam (2)

Hóa thạch loài Dumortieria lantenoisi, thu thập ở vùng thác Đrây H'Linh, Đắk Lắk. Dumortieria là một chi cúc đá thuộc họ Graphoceratidae, sống ở kỷ Jura muộn, từ khoảng 180,1 đến 175,6 triệu năm trước. Hóa thạch loài Dalaticeras flexuosum, thu thập ở vùng thác Đrây H'Linh, Đắk Lắk. Chi Dalaticeras gồm những loài cúc đá được tìm thấy ở hệ tầng Đắc Krông, bồn Đà Lạt, khoảng 150-200 triệu năm trước. Hóa thạch loài Planammatoceras planinsigne, thu thập ở gần làng Tà Lài, Đồng Nai. Planammatoceraslà một chi cúc đá sống vào khoảng 170-180 triệu năm trước.Gỗ hóa than của loài thực vật Quercoxylon ogurai, niên đại 23,5-5,3 triệu năm trước, thu thập ở đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng. Chi Quercoxylon gồm những loài thực vật đã tuyệt chủng thuộc họ Sồi (Fagaceae). Hóa thạch xương cá sấu cá thể non, niên đại 33,7-23,5 triệu năm trước, thu thập ở mỏ than Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn. Hóa thạch một loài rùa thuộc họ Ba ba (Triomychidae), niên đại 33,7-23,5 triệu năm trước, thu thập ở mỏ than Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn. Hóa thạch một loài rùa thuộc họ Rùa đầm (Geoemydidae), niên đại 33,7-23,5 triệu năm trước, thu thập ở mỏ than Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn. Hóa thạch động vật hai mảnh vỏ thuộc chi Hyriopsis, thu thập ở mỏ than Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn. Chi Hyriopsis gồm trai điệp và các loài họ hàng gần gũi, nằm trong họ Unionidae. Hóa thạch loài động vật hai mảnh vỏ thuộc chi Cuneopsis, họ Trai cánh (Unionidae), thu thập ở Rinh Chùa, Lộc Bình, Lạng Sơn. Hóa thạch quả thông, thu thập ở xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

