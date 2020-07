So kè nhan sắc của dàn hot streamer trên TikTok và Instagram

Vốn sở hữu vẻ đẹp cá tính, năng động nữ streamer MisThy vẫn không khác nhau mấy dù xuất hiện trên Tik Tok hay trên Instagram. Không chỉ nổi lên với vai trò là một nữ streamer, MisThy còn là một hot Tiktoker có tiếng tăm với hơn 3,9 triệu người theo dõi. Bên cạnh MisThy, cô bạn thân Linh Ngọc Đàm cũng là cái tên luôn được fan đem ra so sánh nhan sắc. Tuy nét mặt không thay đổi là bao, nhưng có vẻ do góc quay và ánh sáng nên trông nữ streamer hơi "dìm" so với ảnh bên Instagram. Thảo Nari là cái tên mới nổi trong giới streamer thời gian gần đây, cô nàng tiểu thư này vẫn duy trì vẻ đẹp nhẹ nhàng dù là ở MXH nào. Với Thảo Nari, có vẻ như khi quay clip, khuôn mặt của cô trông tròn hơn một xíu so với ảnh bên Instagram. Ngân Sát Thủ không khác nhau mấy khi đặt hai ảnh cạnh nhau để so sánh. Nữ streamer này vẫn khiến fan mê mẩn với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu và gu ăn mặc cá tính, năng động. Cô nàng cá tính Chubby vẫn duy trì phong độ nhan sắc ổn định dù là trên Tik Tok hay Instagram. Thùy Dung là gương mặt streamer mới được chú ý gần đây, dù là ở nơi nào cô vẫn có được vẻ đẹp sắc sảo. Như Hexi đã là gương mặt quen thuộc trong giới streamer. Cô cũng sở hữu tài khoản Tik Tok để gia tăng tương tác với người hâm mộ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ streamer kiếm hơn 20 triệu đồng mỗi ngày - Nguồn: KÊNH VTC1

Vốn sở hữu vẻ đẹp cá tính, năng động nữ streamer MisThy vẫn không khác nhau mấy dù xuất hiện trên Tik Tok hay trên Instagram. Không chỉ nổi lên với vai trò là một nữ streamer, MisThy còn là một hot Tiktoker có tiếng tăm với hơn 3,9 triệu người theo dõi. Bên cạnh MisThy, cô bạn thân Linh Ngọc Đàm cũng là cái tên luôn được fan đem ra so sánh nhan sắc. Tuy nét mặt không thay đổi là bao, nhưng có vẻ do góc quay và ánh sáng nên trông nữ streamer hơi "dìm" so với ảnh bên Instagram. Thảo Nari là cái tên mới nổi trong giới streamer thời gian gần đây, cô nàng tiểu thư này vẫn duy trì vẻ đẹp nhẹ nhàng dù là ở MXH nào. Với Thảo Nari, có vẻ như khi quay clip, khuôn mặt của cô trông tròn hơn một xíu so với ảnh bên Instagram. Ngân Sát Thủ không khác nhau mấy khi đặt hai ảnh cạnh nhau để so sánh. Nữ streamer này vẫn khiến fan mê mẩn với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu và gu ăn mặc cá tính, năng động. Cô nàng cá tính Chubby vẫn duy trì phong độ nhan sắc ổn định dù là trên Tik Tok hay Instagram. Thùy Dung là gương mặt streamer mới được chú ý gần đây, dù là ở nơi nào cô vẫn có được vẻ đẹp sắc sảo. Như Hexi đã là gương mặt quen thuộc trong giới streamer. Cô cũng sở hữu tài khoản Tik Tok để gia tăng tương tác với người hâm mộ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ streamer kiếm hơn 20 triệu đồng mỗi ngày - Nguồn: KÊNH VTC1