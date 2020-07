So kè độ hot dàn mỹ nhân “cặp kè” những game thủ đình đám nhất

Nói về độ hot bạn gái của những game thủ - streamer đình đám nhất Việt Nam không thể không nhắc đến Ngân Sát Thủ. Ngoài chuyện tình đầy lùm xùm ''tan rồi hợp'' với ViruSs, Ngân Sát Thủ cũng là cái tên cực kỳ hot trong cộng đồng game Việt. Từng được biết đến là một ifol của TalkTV, nhưng Ngân Sát Thủ thu về lượng fan đông đảo hơn sau khi đảm nhiệm vai trò streamer PUBG. Hiện tại fanpage của Ngân Sát Thủ đã đạt đến con số 1,2 triệu người theo dõi, YouTube là 462.000 lượt subscribe. Mai Quỳnh Anh được biết đến bởi những vai diễn trong các series sitcom của nhóm hài Faptv và sau đó được người hâm mộ biết đến khi trở thành bạn gái của game thủ Cris Phan. Chuyện tình đẹp của Cris Phan và Quỳnh Anh khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ bởi tính cách cả 2 đều vô cùng hợp nhau, đều trao cho nhau những nguồn năng lượng tích cực, lạc quan. Bà xã của Cris Phan sở hữu lượng người theo dõi khá lớn ở trên cả fanpage lẫn Facebook cá nhân, lần lượt là 485.000 và gần 762.000 người theo dõi, hot chẳng kém nam streamer. Khỏi phải nói cũng thấy độ "nổi như cồn" của Trang Phạm - Xoài Non, cô nàng sinh năm 2002 may mắn trở thành vợ của nam streamer Xemesis. Kể từ khi xuất hiện lần đầu bên cạnh bạn trai, Xoài Non đã ghi điểm bởi khuôn mặt xinh đẹp có nét lai Tây và body ''chuẩn không cần chỉnh''. So kè độ hot với bạn gái các game thủ Việt khác, Xoài Non không hề kém cạnh khi sở hữu lượng theo dõi khá khủng trên Instagram với gần 628.000 follow và 272.000 lượt theo dõi trên Facebook cá nhân. Không thể không nhắc đến cặp đôi nổi bật nhất làng game Việt thời gian gần đây Noway - Cara Phương từ sau khi được ghép đôi trong ''Người ấy là ai?''. Cộng đồng mạng ngay sau đó đã dành những lời có cánh cho cặp đôi phi công - máy bay này. Cara tên thật là Nguyễn Thanh Huệ Phương, sinh năm 1995. Cô từng may mắn được vào vai bạn gái của Sơn Tùng M-TP trong MV "Nơi Này Có Anh" và hiện đang tham gia nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Facebook của cô nàng đang sở hữu hơn 265.000 người theo dõi, Instagram là 103.000 followers. Cô Ngân TV - nữ streamer cùng bạn trai "Gao Bạc" Nguyễn Đình Quốc đang khuấy đảo đảo tựa game Free Fire. Sở hữu gương mặt xinh xắn, phong cách trò chuyện thú vị, stream của cô nàng luôn nhận được khá nhiều lượt xem. Đặc biệt, từ đoạn rap trong chiến dịch quảng cáo game, cô nàng đã nhanh chóng được đông đảo game thủ biết tới không chỉ riêng cộng đồng Free Fire. Nữ streamer đang sở hữu fanpage 1,2 triệu người theo dõi cùng kênh YouTube 1,06 triệu lượt đăng ký.

