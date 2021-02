Smartphone nhỏ nhất thế giới, ngang kích cỡ... thẻ ATM

Hãng điện thoại Unihertz giới thiệu smartphone 4G mang tên The Jelly 2 trên trang gây quỹ cộng đồng Kickstarter. Đáng chú ý, Jelly 2 sở hữu màn hình 3 inch cho độ phân giải 480 x 854 pixel, nhỏ hơn cả điều khiển TV và có kích thước tương đương với một chiếc thẻ ATM. Theo The Verge, Jellly 2 được thiết kế dành cho những người yêu thích sự tối giản. Màn hình được đánh giá là "nhỏ nhất thị trường" cho khả năng hiển thị khoảng 5 dòng tweet cùng lúc. Về cấu hình, máy sử dụng vi xử lý MediaTek Helio P60 Octa Core cho tốc độ tối đa 2.0 GHz, không quá mạnh nhưng đủ để thực hiện những tác vụ cơ bản trên một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android 10. The Jelly 2 sở hữu viên pin 2.000 mAh. Tuy không phải là một viên pin có dung lượng lớn, nhưng việc chiếc điện thoại này sở hữu màn hình nhỏ 3 inch và người dùng "chỉ sử dụng nó khi thật sự cần", con số 2.000 mAh được đánh giá là vừa đủ. Jelly 2 được trang bị một camera chính 16 MP và một camera selfie 8 MP. Tuy nhiên, chất lượng ảnh cho ra không sắc nét, thiếu sự tương phản, màn hình 3 inch được đánh giá là khá nhỏ để thể hiện rõ ràng các chi tiết trong ảnh. Khung tin nhắn chỉ phù hợp cho một vài dòng tin ngắn, bàn phím cũng chỉ để tìm kiếm những từ khóa đơn giản, không quá dài dòng. Kích thước nhỏ nhắn khiến Jelly 2 có thể nhét vừa vào bất kì chiếc túi nào. Bên cạnh điểm yếu về máy ảnh, Jelly 2 được đánh giá là quá dày (16,5 mm), gần gấp đôi độ dày của iPhone 11 (8,3 mm), điều này tạo cảm giác nặng nề, kém linh hoạt. Máy sở hữu RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Sản phẩm đang được bán ở dạng đặt hàng trước với giá 129 USD trên trang gây quỹ cộng đồng Kickstarter. Chiếc máy nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.

