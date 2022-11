Sinh vật sống dai nhất quả đất, đun sôi 100 độ vẫn sống "nhăn"

Artemia salina là một loài giáp xác có liên quan chặt chẽ tới Triops và Cladocerans hơn là tới các loài tôm thực sự. Nó là một loài rất cổ mà dường như không thay đổi gì trong 100 triệu năm. Đây là loài sinh vật sở hữu khả năng sinh tồn phi thường có thể sống tới 10.000 năm hoặc hơn thế nữa. Thậm chí, sinh vật này đun sôi 100 độ C không chết, âm 27 độ C vẫn sống. Con trưởng thành có ba mắt và 11 đôi chân và kích thước có thể lên tới khoảng 15 mm (0,6 in). Máu của chúng có chứa các sắc tố hemoglobin, cũng được tìm thấy ở động vật có xương sống. Con đực khác với con cái là 2 râu lớn đáng kể và trở thành các cơ quan siết chặt được sử dụng trong giao phối. Trong tự nhiên, chúng sống trong các hồ nước mặn. Chúng gần như không bao giờ được tìm thấy trong một vùng biển rộng, rất có thể vì thiếu thức ăn và tự vệ. Tuy nhiên, Artemia đã được quan sát thấy tại Elkhorn Slough, California, được kết nối với biển. Không giống như hầu hết các loài sống dưới nước, Artemia bơi lộn ngược. Artemia có thể sống trong nước có hàm lượng muối nhiều hơn hoặc ít hơn nhiều so với nước biển bình thường. Chúng chịu đựng một lượng muối cao là 50%, khi gần như là một dung dịch bão hòa, và có thể sống vài ngày trong các điều kiện nước biển rất khác nhau, chẳng hạn như permanganat kali hoặc bạc nitrat, trong khi iod rất độc hại với chúng. Màu phụ thuộc vào nồng độ muối, với nồng độ cao đem lại cho chúng một màu hơi đỏ. Trong nước ngọt, Artemia salina chết sau khoảng một giờ. Nó ăn chủ yếu tảo xanh. Có một thực tế là con cái của loài này không cần con đực để sinh sản vì chúng có thể đẻ trứng nở ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu điều kiện không thuận lợi, trong trường hợp nhiệt độ khắc nghiệt hoặc thiếu thức ăn, con cái đẻ ra trứng có vỏ cứng. Những quả trứng này chứa ấu trùng phát triển đầy đủ và sẽ chui ra khỏi vỏ khi gặp điều kiện thuận lợi. Vào đầu những năm 90, một số người tìm kiếm xăng dầu gần Hồ Muối Lớn đã đào và tìm thấy một loạt các vỏ cứng này do Artemia Salina sản xuất. Khi mang vỏ lên bờ, chúng nở ra nhưng ấu trùng bên trong đã là con trưởng thành, theo nghiên cứu của các chuyên gia. Từ các phân tích sâu hơn về vỏ, dấu vết carbon, các nhà khoa học thấy rằng chúng đã hơn 10.000 năm tuổi, có nghĩa là ấu trùng đã phát triển đầy đủ bên trong chờ đến một nơi thuận lợi hơn để nở. Điều này có nghĩa là ấu trùng có thể tồn tại lâu hơn nữa nếu không bị quấy rầy, thậm chí có thể là 100.000 năm. Các chuyên gia cũng nói rằng sinh vật cổ đại này, khi còn bên trong lớp vỏ cứng, có thể chống lại sự mất nước cực độ thậm chí lên đến 97%. Đó là khi sinh vật dừng lại và bước vào thời điểm tạm dừng, giống như cách một con gấu ngủ đông vào mùa đông, nhưng phức tạp hơn. Khả năng phục hồi của những sinh vật này khiến chúng trở thành mẫu thử lý tưởng trong các thí nghiệm. Artemia là một trong những sinh vật tiêu chuẩn để kiểm tra độc tính của hóa chất bao gồm sàng lọc hoạt động diệt côn trùng - được Blizzard và cộng sự 1989 sử dụng để sàng lọc hàng trăm avermectins bán tổng hợp, và Conder và cộng sự 1992 cho chất chuyển hóa của Streptomyces fumanus là dioxapyrrolomycin. >>>Xem thêm video: Những Sinh Vật Bạch Tạng Đẹp Nhất Thế Giới (Nguồn: Yan News).

Artemia salina là một loài giáp xác có liên quan chặt chẽ tới Triops và Cladocerans hơn là tới các loài tôm thực sự. Nó là một loài rất cổ mà dường như không thay đổi gì trong 100 triệu năm. Đây là loài sinh vật sở hữu khả năng sinh tồn phi thường có thể sống tới 10.000 năm hoặc hơn thế nữa. Thậm chí, sinh vật này đun sôi 100 độ C không chết, âm 27 độ C vẫn sống. Con trưởng thành có ba mắt và 11 đôi chân và kích thước có thể lên tới khoảng 15 mm (0,6 in). Máu của chúng có chứa các sắc tố hemoglobin, cũng được tìm thấy ở động vật có xương sống. Con đực khác với con cái là 2 râu lớn đáng kể và trở thành các cơ quan siết chặt được sử dụng trong giao phối. Trong tự nhiên, chúng sống trong các hồ nước mặn. Chúng gần như không bao giờ được tìm thấy trong một vùng biển rộng, rất có thể vì thiếu thức ăn và tự vệ. Tuy nhiên, Artemia đã được quan sát thấy tại Elkhorn Slough, California, được kết nối với biển. Không giống như hầu hết các loài sống dưới nước, Artemia bơi lộn ngược. Artemia có thể sống trong nước có hàm lượng muối nhiều hơn hoặc ít hơn nhiều so với nước biển bình thường. Chúng chịu đựng một lượng muối cao là 50%, khi gần như là một dung dịch bão hòa, và có thể sống vài ngày trong các điều kiện nước biển rất khác nhau, chẳng hạn như permanganat kali hoặc bạc nitrat, trong khi iod rất độc hại với chúng. Màu phụ thuộc vào nồng độ muối, với nồng độ cao đem lại cho chúng một màu hơi đỏ. Trong nước ngọt, Artemia salina chết sau khoảng một giờ. Nó ăn chủ yếu tảo xanh. Có một thực tế là con cái của loài này không cần con đực để sinh sản vì chúng có thể đẻ trứng nở ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu điều kiện không thuận lợi, trong trường hợp nhiệt độ khắc nghiệt hoặc thiếu thức ăn, con cái đẻ ra trứng có vỏ cứng. Những quả trứng này chứa ấu trùng phát triển đầy đủ và sẽ chui ra khỏi vỏ khi gặp điều kiện thuận lợi. Vào đầu những năm 90, một số người tìm kiếm xăng dầu gần Hồ Muối Lớn đã đào và tìm thấy một loạt các vỏ cứng này do Artemia Salina sản xuất. Khi mang vỏ lên bờ, chúng nở ra nhưng ấu trùng bên trong đã là con trưởng thành, theo nghiên cứu của các chuyên gia. Từ các phân tích sâu hơn về vỏ, dấu vết carbon, các nhà khoa học thấy rằng chúng đã hơn 10.000 năm tuổi, có nghĩa là ấu trùng đã phát triển đầy đủ bên trong chờ đến một nơi thuận lợi hơn để nở. Điều này có nghĩa là ấu trùng có thể tồn tại lâu hơn nữa nếu không bị quấy rầy, thậm chí có thể là 100.000 năm. Các chuyên gia cũng nói rằng sinh vật cổ đại này, khi còn bên trong lớp vỏ cứng, có thể chống lại sự mất nước cực độ thậm chí lên đến 97%. Đó là khi sinh vật dừng lại và bước vào thời điểm tạm dừng, giống như cách một con gấu ngủ đông vào mùa đông, nhưng phức tạp hơn. Khả năng phục hồi của những sinh vật này khiến chúng trở thành mẫu thử lý tưởng trong các thí nghiệm. Artemia là một trong những sinh vật tiêu chuẩn để kiểm tra độc tính của hóa chất bao gồm sàng lọc hoạt động diệt côn trùng - được Blizzard và cộng sự 1989 sử dụng để sàng lọc hàng trăm avermectins bán tổng hợp, và Conder và cộng sự 1992 cho chất chuyển hóa của Streptomyces fumanus là dioxapyrrolomycin. >>>Xem thêm video: Những Sinh Vật Bạch Tạng Đẹp Nhất Thế Giới (Nguồn: Yan News).