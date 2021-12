Sinh vật "ngoài hành tinh" sa lưới, ngư dân thả ngay khi biết... lai lịch

Thuyền trưởng Jaime Rendon của một chiếc thuyền đánh cá du lịch đã vô tình câu được một sinh vật vô cùng kỳ lạ tại bờ biển Los Cabos thuộc Mexico. Ông Rendon nghĩ rằng con cá “ngoài hành tinh” mà ông bắt được có thể là một loài cá mập với loại da đặc trưng và 3 hàm răng nhỏ. Nhưng nó chỉ có 3 khe mang ở mỗi bên đầu trong khi hầu hết các loại cá mập đều có từ 5-7 mang về mỗi bên và điều đặc biệt bất thường là đôi mắt xanh của con cá. Ông Rendon nói: “Tôi thực sự ngạc nhiên, đôi mắt của nó rất lạ, rất xanh, khác hẳn với các loại cá mập khác. Đôi mắt đó rất giống người ngoài hành tinh”. Vì thấy quá kỳ lạ nên ông đã chụp lại những bức ảnh và sau đó chúng đã được đăng tải lên trang Facebook "Pisces Sportfishing Fleet". Người quản lý trang đã gửi bức ảnh đến các nhà sinh vật học của Monterey Bay Aquarium (Thủy cung Vịnh Monterey - Mexico) để tìm hiểu chính xác đây là sinh vật gi. David A. Ebert - Giám đốc tại Trung tâm Nghiên cứu Cá mập Thái Bình Dương của Phòng thí nghiệm hàng hải Moss Landing đã xác nhận đây là một con cá mập bạch tạng thuộc loại cá mập Swell (Tên khoa học là Cephaloscyllium ventriosum). Cá mập Swell là loài có kích thước nhỏ, dài không quá một mét, sống ở đáy biển, chỉ ăn tôm, cua và mực ống, không đuổi bắt các con cá khác như phần lớn các loài cá mập khác. Thông thường, những con cá mập Swell sẽ có màu vàng- nâu với những đốm đen, khi chưa trưởng thành, các màu này có thể nhạt hơn. Cá mập Swell là loài cá hoạt động về đêm, ban ngày chúng ẩn nấp trong các kẽ đá để lẩn trốn kẻ thù nhờ khả năng ngụy trang do có màu da phù hợp với môi trường xung quanh. Chúng còn có một cách tự vệ khác là ngủ cạnh hay thậm chí ở trên các loại cá mập nguy hiểm khác. Một điểm thú vị khác ở loài cá mập này là chúng đẻ trứng, mỗi lứa đẻ 1 đến 2 quả nhưng trứng của loài cá này cũng rất khác biệt khi có dạng dẹt, phẳng. Để trốn thoát khỏi kẻ thù, cá mập Swell hút nước vào những cái túi bao quanh bụng rồi phình to ra gấp đôi kích thước bình thường, sau đó uốn người, miệng ngậm lấy đuôi, bám chặt mình vào những mỏm đá xung quanh, khiến các con cá lớn hơn khó có thể tấn công. Màu hồng nhạt trên da của con cá có thể là do biến đổi sắc tố da. Ngay sau khi biết đây là một con cá mập bạch tạng cực kỳ hiếm, thuyền trưởng Rendon đã quyết định thả nó về với đại dương. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Ngtuồn: Yan News

