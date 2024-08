Sinh vật đặc biệt giúp giải mã bí ẩn về máy bay MH370?

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, những con hà bám trên mảnh vỡ máy bay có thể cung cấp manh mối quan trọng trong việc giải mã điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay MH370. (Ảnh: News.com.au) Theo nghiên cứu được công bố trên AGU Advances, xác MH370 có thể đã trôi xa về phía nam, giống như các mô hình dự đoán trước đó. Điều này được suy ra từ sự hình thành của vỏ hà bám trên mảnh vỡ cánh máy bay MH370, được tìm thấy tại đảo Reunion, một hòn đảo của Pháp ở Ấn Độ Dương. (Ảnh: Aerospace America) Gregory Herbert từ Đại học Nam Florida, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết các đặc tính của vỏ hà có thể cung cấp thông tin quan trọng về nhiệt độ bề mặt vùng biển nơi có xác máy bay, giúp tái tạo lại đường trôi dạt của mảnh vỡ, từ đó xác định vị trí vụ tai nạn. Tuy nhiên, những con hà lớn nhất và già nhất vẫn chưa được cung cấp để nghiên cứu chi tiết. (Ảnh: The Australian) Hơn 10 năm sau sự biến mất bí ẩn của máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines, gia đình của các hành khách vẫn không từ bỏ hy vọng tìm thấy người thân của mình, đồng thời kêu gọi chính phủ Malaysia cho phép các công ty tư nhân tiến hành chiến dịch tìm kiếm mới.(Ảnh: International Business Times) Chuyến bay MH370 biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Đây trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.(Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế) Máy bay MH370 cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur và sau 39 phút, nó mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar. Điều đặc biệt là máy bay này đã thay đổi hành trình, di chuyển qua nhiều vùng không phận và cuối cùng biến mất khỏi radar mà không để lại dấu vết.(Ảnh: The Seattle Times) Mặc dù đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm, bao gồm sự hợp tác của nhiều quốc gia và sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, nhưng không có thông tin chính xác về vị trí của MH370. Thậm chí sau gần ba năm chiến dịch tìm kiếm, vào ngày 17/1/2017, chiến dịch đã chính thức kết thúc mà không có kết quả nào.(Ảnh: Airline Ratings) Những nỗ lực tìm kiếm này đã tiêu tốn một lượng lớn nguồn lực và được xem là một trong những cuộc tìm kiếm hàng không quy mô lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, không có mảnh vỡ nào của máy bay được tìm thấy, cũng không có thông tin về số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này.(Ảnh: Bloomberg) Mặc dù đã có nhiều giả thuyết và suy đoán, nhưng về cơ bản, vụ mất tích của MH370 vẫn là một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ, đồng thời gây ra sự đau buồn và mất mát cho gia đình các nạn nhân trên toàn thế giới.(Ảnh: The China Culture Corner) Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ từ công nghệ và nghiên cứu mới, đặc biệt là việc nghiên cứu các con hà bám trên mảnh vỡ, bí ẩn về MH370 sẽ sớm được giải mã, mang lại câu trả lời cho thân nhân của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh này.(Ảnh: NY Post) Mời quý độc giả xem thêm video: Máy bay chở khách vượt mưa rocket giữa bầu trời đêm từ Gaza.

