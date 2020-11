Sau lùm xùm của con trai, kênh Bà Tân Vlog tuột dốc thảm hại

Nổi lên từ loạt video nấu những món ăn "siêu to khổng lồ", bà Tân Vlog được khán giả yêu mến bởi nét chân chất, thật thà. Bởi vậy mà mỗi video của bà Tân đều thu về 9 đến 10 triệu lượt xem là chuyện bình thường. Thế nhưng có vẻ như thời kì đỉnh cao của kênh bà Tân Vlog đã qua, dân mạng không ngừng phát hiện ra những lỗi như nấu ăn kém vệ sinh, nội dung nhàm chán, thiếu đầu tư. Cùng với đó là việc giảm sút view nghiêm trọng trong mỗi video của bà Tân thời gian gần đây cũng khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Từ hàng triệu view mỗi lần đăng tải, giờ đây mỗi video của bà chỉ thu về vài trăm ngàn lượt xem mà thôi. Nhiều người cho rằng vì những lùm xùm của con trai mình sau 2 án phạt của Hưng Vlog, kênh YouTube của bà Tân mới bị tuột view thê thảm vậy. Không chỉ dừng lại ở việc bị xử phạt, kênh YouTube của con trai bà Tân còn bị bóp tương tác, tắt đề xuất, và không được bật kiếm tiền. Suốt một tháng qua, bà Tân Vlog chỉ có duy nhất một video đạt hơn triệu lượt xem. Các video khác dao động từ 500 đến 800, riêng những video gần đây thì chỉ đạt 100 đến 200 lượt xem. Chất lượng các video của bà Tân bị đánh giá là "mì ăn liền" và thiếu sự sáng tạo. Lượt xem hiện nay so với nửa năm trước chỉ bằng 1/10. Người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ những video của bà Tân, nhưng để lượt xem tăng trở lại có lẽ hai mẹ con Hưng Vlog cần phải thay đổi chất lượng và nội dung mỗi video. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất, nhiều người xem trung thành của bà Tân còn phát hiện một lí do khác đó chính là tình trạng spam trên YouTube của bà Tân quá lớn. Hiện tại, kênh YouTube của bà đang là "mồi ngon" cho các YouTuber mới tập tành làm video. Nhiều người cho rằng việc lặp đi lặp lại các nội dung liên quan đến món ăn “siêu to, khổng lồ” và một số lùm xùm liên quan đến nội dung video đã khiến Bà Tân Vlog dần mất điểm trong mắt người xem. Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24

