Sáng kiến giúp đi biển thoải mái không lo COVID-19

Tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, đi du lịch biển không phải một ý tưởng hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Vì thế nhà thiết kế người Ý Umberto Menasci đã đề xuất một giải pháp mang tên “Safebeach”. Đây là một ý tưởng sử dụng các khối hộp làm bằng kính acrylic để chia bãi biển thành nhiều khu vực khác nhau, giúp khách du lịch vừa tắm biển mà vẫn đảm bảo quy định cách ly xã hội. “SafeBeach” là ý tưởng bãi biển và khách sạn thú vị có thể giúp việc mở cửa trở lại các bãi biển được an toàn hơn. Mọi liên hệ đặt dịch vụ được thực hiện qua ứng dụng. Các khu vực nghỉ ngơi, tắm nắng được chia thành các khoang có tường kính để hạn chế tiếp xúc giữa khách du lịch. Phần phía trên của khối hộp được thiết kế mở để đảm bảo thoáng khí. Điều đáng nói là những khối hộp kính này có thể được làm mát thủ công bằng nước. Bên cạnh mặt kính có một chiếc bàn nơi phục vụ có thể đặt nước và đồ ăn được đặt trước thông qua ứng dụng. Tương tự, mặt biển cũng được chia thành các ô tắm với những phao nổi để người đi biển xác định được khoảng cách an toàn. Các chuyên gia khẳng định rằng nguy cơ lây nhiễm chéo virus corona ở không gian ngoài trời thấp hơn bên trong nhà rất nhiều, đặc biệt là trong các không gian thiếu thoáng khí. Menasci cho biết ý tưởng của ông giúp tái tạo trải nghiệm đi biển theo một cách an toàn hơn. Menasci nói rằng thiết kế của ông rất hiệu quả do áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội. Ý tưởng nhà cách ly của Umberto Menasci

