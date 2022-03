Samsung "nhận gạch đá" vì chế nhạo iPhone 13 màu xanh lá của Apple

Mới đây, Samsung đã có động thái "cà khịa" Appl e trên Twitter sau sự kiện Peak Performance vừa qua. Cụ thể, Apple đã ra mắt chip M1 Ultra và iPhone 13/Pro màu xanh lá cây. Tuy nhiên, hãng công nghệ Hàn Quốc lại cho rằng, những sản phẩm mới ra của Apple đã lấy cảm hứng của họ. “Ultra? Màu xanh lá? Chúng tôi thực sự cảm thấy rất hãnh diện đấy”, dòng tweet của Samsung. Samsung từ trước đến nay thường dùng cái tên “Ultra” cho những chiếc flagship cao cấp nhất của họ, bao gồm S22 Ultra, và S22 Ultra cũng có phiên bản màu xanh lá trước iPhone 13. Tuy nhiên, dòng tweet lập tức nhận gạch đá từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng trước đó Apple đã có những chiếc iPhone màu xanh lá và thậm chí quay ngược thời gian về năm 1998, Apple đã ra mắt iMac màu xanh lá. Nhiều người đã nói Samsung chỉ biết chế giễu Apple mà không nghĩ đến việc họ đã nhiều lần “đi theo” nhà Táo, từ bỏ jack 3,5mm đến bỏ sạc ra khỏi hộp. Apple vừa giới thiệu thêm tuỳ chọn màu xanh lá cây mới cho dòng iPhone 13 và iPhone 13 Pro, có tên gọi lần lượt là "Green" và "Alpine Green". Ngoài sự khác biệt về màu sắc, iPhone 13 và iPhone 13 Pro màu xanh lá cây mới vẫn có thông số kỹ thuật tương tự như các phiên bản màu sắc khác. Với giá bán không đổi từ 699 USD cho phiên bản mini, 799 USD cho iPhone 13, 999 USD cho iPhone 13 Pro và 1099 USD cho iPhone 13 Pro Max. Việc bổ sung màu sắc mới cho các dòng iPhone cao cấp đã được Apple thực hiện bắt đầu từ năm 2021 tại các sự kiện mùa xuân, với việc thêm phiên bản màu tím mới cho iPhone 12. Hiện tại, iPhone 13 đang có các màu Trắng ánh sao, Đen nửa đêm, Xanh lam, Hồng và Đỏ nguyên bản. iPhone 13 Pro có các màu Bạc, Than chì, Vàng và Xanh lam. Việc tung ra các tùy chọn màu sắc mới có thể lôi kéo sự chú ý của khách hàng trong thời điểm iPhone 13 đã ra mắt được sáu tháng. Hiện tại, người dùng đã bắt đầu tiết kiệm tiền để mua iPhone 14, chiếc điện thoại dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay của Apple. Apple cũng đã công bố iPhone SE thế hệ thứ 3 trong cùng sự kiện. IPhone SE mới có giá khởi điểm từ 429 USD, đắt hơn một chút so với iPhone SE 2 và hỗ trợ kết nối 5G. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

