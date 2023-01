Rùng rợn những trường hợp người tự bốc cháy lạ nhất lịch sử

Thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp người tự bốc cháy (SHC) một cách bí ẩn, khi nhiều người bình thường trong lúc đang ngủ bỗng nhiên bắt lửa và cháy thành tro. Đồ đạc xung quanh nạn nhân, trừ quần áo hay ghế ngồi, thường vẫn nguyên vẹn, khiến các chuyên gia không thể tìm ra nguyên nhân gây cháy rõ ràng. Hiệp sĩ người Italy Polonus Vorstius là trường hợp tự bốc cháy đầu tiên, theo ghi chép của chuyên gia y học Thomas Bartholin. Vào một buổi tối năm 1470, trong lúc nghỉ ngơi và uống vài ly rượu, Vorstius đột nhiên nôn ra lửa, bốc cháy và bị thiêu chết ngay trước mặt cha mẹ. Thomas Bartholin ghi lại sự kiện này trong tác phẩm "Historiarum Anatomicarum Rariorum" năm 1641, gần hai thế kỷ sau khi vụ việc xảy ra. Ông cho biết, mình đã nghe con cháu của Vorstius kể lại. Nhưng nhiều người nghi ngờ tính chính xác của câu chuyện do khoảng cách thời gian quá xa. Một trong số những trường hợp SHC nổi tiếng nhất xảy ra năm 1951, khi góa phụ Mary Reeser bị thiêu chết một cách bí ẩn trong chính căn hộ của mình ở St. Petersburg, Florida, Mỹ. Reeser là một phụ nữ to béo, nặng khoảng 77 kg, theo St. Petersburg Times. Cơ thể cùng chiếc ghế bành bà ngồi đều cháy rụi, chỉ còn lại bàn chân. Trần nhà và phần tường trên cao phủ kín muội đen, nhưng đồ nội thất và phần tường bên dưới hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Thám tử Cass Burgess, người điều tra vụ án, khẳng định không có dấu hiệu của những chất gây cháy thường thấy như ête, dầu hỏa hay xăng. Năm 2009, phóng viên Jerry Blizin, người đưa tin về vụ án năm 1951, lật lại sự việc và bổ sung thêm những chi tiết mới. Theo đó, FBI kết luận lượng mỡ trong cơ thể Reeser chính là nhiên liệu cho ngọn lửa bùng phát. Vào buổi tối định mệnh, Reeser đã nói với con trai rằng mình bỏ bữa tối để uống hai viên thuốc ngủ. Lần cuối con trai nhìn thấy Reeser là khi bà ngồi trên ghế bành và hút thuốc. Một điều khó hiểu khiến các chuyên gia vô cùng đau đầu trong những trường hợp SHC là để thiêu hủy người cần nhiệt độ rất cao, từ 760 đến 1000 độ C, vượt xa mức nhiệt mà một que diêm, ngọn nến hay điếu thuốc có thể tạo ra. Tháng 12/2010, một cụ ông 76 tuổi ở Ireland chết cháy trong phòng khách nhà mình. Gần một năm sau, một nhân viên điều tra đã chính thức kết luận rằng ông cụ chết do một hiện tượng kỳ lạ, đó là sự tự bốc cháy của con người. Trong nhiều thế kỷ qua, người ta vẫn cho rằng hiện tượng này có liên quan đến việc cơ thể bất ngờ tự bốc cháy chứ không phải do nguyên nhân từ bên ngoài. Cách giải thích khoa học phổ biến nhất cho hiện tượng con người tự bốc cháy được gọi là hiệu ứng bấc, trong đó con người giống như một ngọn nến. Năm 1998, trong một chương trình truyền hình của đài BBC, các nhà khoa học ở Anh đã tái tạo lại những điều kiện tương tự với mẫu vật thí nghiệm là một con lợn đã chết. Họ quấn con lợn trong một chiếc chăn trước khi đốt. Chân của nó không bị cháy hết - chính xác như nhiều báo cáo mô tả về các trường hợp con người tự bốc cháy. Lý thuyết bấc cho thấy chất béo giống như nguồn nhiên liệu và cơ thể con người có khả năng cháy do chứa nhiều chất béo. Chăn quấn, quần áo có tác dụng giống như ngọn bấc của cây nến. >>>Xem thêm video: Bí ẩn người không não vẫn sống khỏe mạnh, có chỉ số IQ cực cao. Nguồn: Kienthucnet.

Thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp người tự bốc cháy (SHC) một cách bí ẩn, khi nhiều người bình thường trong lúc đang ngủ bỗng nhiên bắt lửa và cháy thành tro. Đồ đạc xung quanh nạn nhân, trừ quần áo hay ghế ngồi, thường vẫn nguyên vẹn, khiến các chuyên gia không thể tìm ra nguyên nhân gây cháy rõ ràng. Hiệp sĩ người Italy Polonus Vorstius là trường hợp tự bốc cháy đầu tiên, theo ghi chép của chuyên gia y học Thomas Bartholin. Vào một buổi tối năm 1470, trong lúc nghỉ ngơi và uống vài ly rượu, Vorstius đột nhiên nôn ra lửa, bốc cháy và bị thiêu chết ngay trước mặt cha mẹ. Thomas Bartholin ghi lại sự kiện này trong tác phẩm "Historiarum Anatomicarum Rariorum" năm 1641, gần hai thế kỷ sau khi vụ việc xảy ra. Ông cho biết, mình đã nghe con cháu của Vorstius kể lại. Nhưng nhiều người nghi ngờ tính chính xác của câu chuyện do khoảng cách thời gian quá xa. Một trong số những trường hợp SHC nổi tiếng nhất xảy ra năm 1951, khi góa phụ Mary Reeser bị thiêu chết một cách bí ẩn trong chính căn hộ của mình ở St. Petersburg, Florida, Mỹ. Reeser là một phụ nữ to béo, nặng khoảng 77 kg, theo St. Petersburg Times. Cơ thể cùng chiếc ghế bành bà ngồi đều cháy rụi, chỉ còn lại bàn chân. Trần nhà và phần tường trên cao phủ kín muội đen, nhưng đồ nội thất và phần tường bên dưới hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Thám tử Cass Burgess, người điều tra vụ án, khẳng định không có dấu hiệu của những chất gây cháy thường thấy như ête, dầu hỏa hay xăng. Năm 2009, phóng viên Jerry Blizin, người đưa tin về vụ án năm 1951, lật lại sự việc và bổ sung thêm những chi tiết mới. Theo đó, FBI kết luận lượng mỡ trong cơ thể Reeser chính là nhiên liệu cho ngọn lửa bùng phát. Vào buổi tối định mệnh, Reeser đã nói với con trai rằng mình bỏ bữa tối để uống hai viên thuốc ngủ. Lần cuối con trai nhìn thấy Reeser là khi bà ngồi trên ghế bành và hút thuốc. Một điều khó hiểu khiến các chuyên gia vô cùng đau đầu trong những trường hợp SHC là để thiêu hủy người cần nhiệt độ rất cao, từ 760 đến 1000 độ C, vượt xa mức nhiệt mà một que diêm, ngọn nến hay điếu thuốc có thể tạo ra. Tháng 12/2010, một cụ ông 76 tuổi ở Ireland chết cháy trong phòng khách nhà mình. Gần một năm sau, một nhân viên điều tra đã chính thức kết luận rằng ông cụ chết do một hiện tượng kỳ lạ, đó là sự tự bốc cháy của con người. Trong nhiều thế kỷ qua, người ta vẫn cho rằng hiện tượng này có liên quan đến việc cơ thể bất ngờ tự bốc cháy chứ không phải do nguyên nhân từ bên ngoài. Cách giải thích khoa học phổ biến nhất cho hiện tượng con người tự bốc cháy được gọi là hiệu ứng bấc , trong đó con người giống như một ngọn nến. Năm 1998, trong một chương trình truyền hình của đài BBC, các nhà khoa học ở Anh đã tái tạo lại những điều kiện tương tự với mẫu vật thí nghiệm là một con lợn đã chết. Họ quấn con lợn trong một chiếc chăn trước khi đốt. Chân của nó không bị cháy hết - chính xác như nhiều báo cáo mô tả về các trường hợp con người tự bốc cháy. Lý thuyết bấc cho thấy chất béo giống như nguồn nhiên liệu và cơ thể con người có khả năng cháy do chứa nhiều chất béo. Chăn quấn, quần áo có tác dụng giống như ngọn bấc của cây nến. >>>Xem thêm video: Bí ẩn người không não vẫn sống khỏe mạnh, có chỉ số IQ cực cao. Nguồn: Kienthucnet.