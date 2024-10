Rùa xanh được thả về biển Lý Sơn: Loài trong Sách Đỏ thế giới

Ngày 20/10, ngư dân Lê Tiến Hưng và Nguyễn Văn Sơn phát hiện rùa mắc kẹt trong một ba lô trôi nổi gần lồng bè nuôi cá. Sau khi giải cứu và chăm sóc rùa, họ báo cáo sự việc cho Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn. Cán bộ chuyên trách xác nhận đây là rùa xanh (Chelonia mydas), một loài quý hiếm được bảo vệ theo sách đỏ Việt Nam, Danh mục đỏ IUCN và công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Rùa xanh, còn được biết đến với tên khoa học Chelonia mydas, là một trong những loài rùa biển nổi tiếng và được coi là biểu tượng của đại dương. Với vẻ đẹp duyên dáng và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển, loài rùa xanh đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và những người yêu thiên nhiên trên toàn thế giới.(Ảnh:NatureFiji-MareqetiViti) Rùa xanh có thể đạt chiều dài cơ thể lên đến 1,2 mét và nặng khoảng 150-200 kg khi trưởng thành. Mặc dù tên gọi là "rùa xanh", màu sắc của chúng thường là nâu hoặc xám, với vảy màu xanh lá cây. Đặc điểm nổi bật của rùa xanh là đôi mắt to và sáng, giúp chúng quan sát môi trường xung quanh một cách nhạy bén.(Ảnh:Bali Wildlife) Rùa xanh thường sinh sống ở các vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới. Chúng thích nghi tốt với các rạn san hô, vịnh biển và các vùng ven biển. Loài rùa này thường di cư hàng ngàn cây số giữa các khu vực sinh sản và khu vực ăn uống. Vào mùa sinh sản, rùa xanh đực và cái sẽ quay trở lại bãi biển nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng.(Ảnh:EDGE of Existence) Chu kỳ sinh sản của rùa xanh là một quá trình phức tạp và đầy thách thức. Con cái đẻ từ 100-200 trứng trong các tổ cát trên bãi biển. Sau khoảng 60 ngày ấp trứng, những chú rùa con sẽ nở ra và nhanh chóng chạy về biển để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ nhỏ rùa con có thể sống sót đến tuổi trưởng thành do phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ kẻ thù tự nhiên và môi trường sống khắc nghiệt.(Ảnh:Wikipedia) Rùa xanh đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Chúng giúp duy trì sự cân bằng của các rạn san hô bằng cách ăn rong biển và các loại tảo. Điều này ngăn chặn sự phát triển quá mức của tảo và giúp các rạn san hô phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, rùa xanh còn là một phần quan trọng của chuỗi thức ăn biển, là nguồn dinh dưỡng cho các loài động vật ăn thịt khác.(Ảnh:Fishipedia) Hiện nay, rùa xanh đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nhiều nguyên nhân, bao gồm mất môi trường sống, khai thác quá mức và ô nhiễm biển. Rùa xanh bị săn bắt để lấy thịt và mai, khiến số lượng của chúng giảm sút nghiêm trọng. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), rùa xanh được xếp vào danh mục "Nguy cấp", đòi hỏi các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo sự tồn tại của loài này.(Ảnh:Google Arts & Culture) Nhiều tổ chức quốc tế và địa phương đã và đang triển khai các chương trình bảo tồn để bảo vệ rùa xanh. Các biện pháp bao gồm bảo vệ các bãi biển đẻ trứng, giám sát và bảo vệ rùa con, cũng như thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ rùa xanh.(Ảnh:Freepik) Rùa xanh không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp và sự kỳ diệu của đại dương mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái biển. Việc bảo vệ và duy trì loài rùa xanh không chỉ đóng góp vào việc bảo vệ đa dạng sinh học mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống tự nhiên cho các thế hệ tương lai.(Ảnh:Posterazzi) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

