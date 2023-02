Rợn gáy những bí ẩn lớn nhất lịch sử muôn đời còn bỏ ngỏ

1. Con tàu ma bí ẩn Carroll A. Deering: Được biết đến là tàu chở hàng hóa thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi sự cố xảy ra, Carroll A. Deering đã biến thành con tàu nổi tiếng đáng sợ và bí ẩn trong lịch sử. Nó được tìm thấy trên mặt đất vào năm 1921 trong tình trạng không còn bất cứ người nào. Điều kỳ lạ là phòng bếp vẫn đầy đủ thức ăn, hệ thống lái đã bị hỏng, tuy nhiên cuốn sổ ghi chép nhật ký tàu cùng với các vật dụng cá nhân, neo và một số thiết bị dẫn đường thì "không cánh mà bay" đầy bí ẩn. 2. "Dấu chân của quỷ": Sự kiện bí ẩn mãi không có lời giải này này xảy ra ở Đông Devon, Anh vào tháng 2/1855. Đây là một trong những bí ẩn rùng mình không có lời giải. Sau khi tuyết rơi nặng, người dân phát hiện những dấu chân in trên nền tuyết trắng. Những dấu chân bí ẩn này xuất hiện trên một đoạn đường thẳng dài và đi theo một hướng duy nhất. Dấu chân bí ẩn này xuất hiện ở nhiều nơi từ mái nhà, ống nước, tường cho đến đống rơm khô. Một số dấu chân dừng lại ở nơi hoang vu và biến mất một cách bí ẩn. Đến năm 2009, người ta lại phát hiện "dấu chân của quỷ" xuất hiện trên tuyết. Nhiều giả thiết được đưa ra để giải thích hiện tượng kỳ bí trên. Theo đó, có người cho rằng "dấu chân của quỷ" là "sản phẩm" của người thích đùa giỡn, trêu ghẹo mọi người. Một số khách suy đoán những dấu chân lạ kỳ trên là của quỷ dữ. 3. Vụ tai nạn ở đèo Dyatlov: Một buổi tối ngày 2/2/1953, ở một vùng xa xôi nước Nga, một nhóm trượt tuyết chết cóng trong nhiệt độ âm 30 độ C Điều đáng nói trong sự việc này là các điều tra viên phát hiện ra chiếc lều của họ bị mở ra từ bên trong, các thi thể đều mặc rất ít quần áo và họ dường như chạy hàng km trong tuyết, đồng thời trên cơ thể họ còn cả dấu vết của phóng xạ. Một số nạn nhân bị những vết thương nghiêm trọng bên trong như nứt hộp sọ và mất lưỡi. Tuy nhiên cho tới nay, nguyên nhân của vụ việc vẫn là điều bí ẩn. 4. Giao thừa năm 2010, tại thị trấn nhỏ Beebe, Arkansas, 5.000 con chim màu đen đột nhiên chết. Không ai có thể giải thích lý do. Điều lạ lùng là vào thời điểm 1 năm sau đó, hiện tượng này lại tiếp diễn. Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của sự việc này. 5. Cây cầu Overtoun ở Dumbarton, Scotland là một địa điểm kỳ lạ. Nửa thế kỷ trước, hơn 50 con chó đến đây tự tử tại cùng một vị trí song không ai có một lời giải thích hợp lý cho hiện tượng kỳ quặc này. 6. 80 triệu cây cối trải rộng trên 2000 km vuông ở vùng Siberia xa xôi bị quét sạch cách đây hơn 110 năm trong một vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân. Sự kiện Tunguska này thách thức các nhà khoa học song hơn thế kỷ qua, liệu vụ nổ là hậu quả của một sao băng rơi xuống Trái Đất hay 1 vụ phun trào núi lửa hay thứ gì lạ lùng khác vẫn là một câu hỏi. >>>Xem thêm video: Bí ẩn những gia tộc có màu da xanh kỳ quái như Xì Trum. Nguồn: Kienthucnet.

1. Con tàu ma bí ẩn Carroll A. Deering: Được biết đến là tàu chở hàng hóa thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi sự cố xảy ra, Carroll A. Deering đã biến thành con tàu nổi tiếng đáng sợ và bí ẩn trong lịch sử. Nó được tìm thấy trên mặt đất vào năm 1921 trong tình trạng không còn bất cứ người nào. Điều kỳ lạ là phòng bếp vẫn đầy đủ thức ăn, hệ thống lái đã bị hỏng, tuy nhiên cuốn sổ ghi chép nhật ký tàu cùng với các vật dụng cá nhân, neo và một số thiết bị dẫn đường thì "không cánh mà bay" đầy bí ẩn. 2. "Dấu chân của quỷ": Sự kiện bí ẩn mãi không có lời giải này này xảy ra ở Đông Devon, Anh vào tháng 2/1855. Đây là một trong những bí ẩn rùng mình không có lời giải. Sau khi tuyết rơi nặng, người dân phát hiện những dấu chân in trên nền tuyết trắng. Những dấu chân bí ẩn này xuất hiện trên một đoạn đường thẳng dài và đi theo một hướng duy nhất. Dấu chân bí ẩn này xuất hiện ở nhiều nơi từ mái nhà, ống nước, tường cho đến đống rơm khô. Một số dấu chân dừng lại ở nơi hoang vu và biến mất một cách bí ẩn. Đến năm 2009, người ta lại phát hiện "dấu chân của quỷ" xuất hiện trên tuyết. Nhiều giả thiết được đưa ra để giải thích hiện tượng kỳ bí trên. Theo đó, có người cho rằng "dấu chân của quỷ" là "sản phẩm" của người thích đùa giỡn, trêu ghẹo mọi người. Một số khách suy đoán những dấu chân lạ kỳ trên là của quỷ dữ. 3. Vụ tai nạn ở đèo Dyatlov: Một buổi tối ngày 2/2/1953, ở một vùng xa xôi nước Nga, một nhóm trượt tuyết chết cóng trong nhiệt độ âm 30 độ C Điều đáng nói trong sự việc này là các điều tra viên phát hiện ra chiếc lều của họ bị mở ra từ bên trong, các thi thể đều mặc rất ít quần áo và họ dường như chạy hàng km trong tuyết, đồng thời trên cơ thể họ còn cả dấu vết của phóng xạ. Một số nạn nhân bị những vết thương nghiêm trọng bên trong như nứt hộp sọ và mất lưỡi. Tuy nhiên cho tới nay, nguyên nhân của vụ việc vẫn là điều bí ẩn. 4. Giao thừa năm 2010, tại thị trấn nhỏ Beebe, Arkansas, 5.000 con chim màu đen đột nhiên chết. Không ai có thể giải thích lý do. Điều lạ lùng là vào thời điểm 1 năm sau đó, hiện tượng này lại tiếp diễn. Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của sự việc này. 5. Cây cầu Overtoun ở Dumbarton, Scotland là một địa điểm kỳ lạ. Nửa thế kỷ trước, hơn 50 con chó đến đây tự tử tại cùng một vị trí song không ai có một lời giải thích hợp lý cho hiện tượng kỳ quặc này. 6. 80 triệu cây cối trải rộng trên 2000 km vuông ở vùng Siberia xa xôi bị quét sạch cách đây hơn 110 năm trong một vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân. Sự kiện Tunguska này thách thức các nhà khoa học song hơn thế kỷ qua, liệu vụ nổ là hậu quả của một sao băng rơi xuống Trái Đất hay 1 vụ phun trào núi lửa hay thứ gì lạ lùng khác vẫn là một câu hỏi. >>>Xem thêm video: Bí ẩn những gia tộc có màu da xanh kỳ quái như Xì Trum. Nguồn: Kienthucnet.