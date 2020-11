Robot "sống" đầu tiên trên thế giới được tạo ra từ phôi ếch thế nào?

Theo tờ Independent (Anh), một nhóm nhà nghiên cứu đã lấy tế bào từ phôi ếch và biến chúng thành một cỗ máy có thể được lập trình để hoạt động theo ý muốn. Đây là lần đầu tiên con người có thể tạo ra một “cỗ máy sinh học hoàn toàn từ đầu”. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể điều những robot bé xíu này (xenobot) mang thuốc đi khắp cơ thể bệnh nhân hoặc xử lý ô nhiễm trên đại dương. Xenobot cũng có thể tự liền nếu bị hư hỏng. Sinh vật mới này được thiết kế bằng siêu máy tính và sau đó được các nhà sinh học xây dựng. Chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhóm nghiên cứu mô tả robot sống là một đột phá lớn trong một nghiên cứu đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences (Kỷ yếu Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia). Con người đã thay đổi cách sinh vật sống hoạt động từ lâu. Trong những năm gần đây, có nhiều bước nhảy vọt lớn trong lĩnh vực này thông qua công nghệ chỉnh sửa gen và tạo ra các sinh vật nhân tạo. Với một siêu máy tính, họ tạo ra hàng nghìn thiết kế có thể cho các dạng sống mới. Các nhà khoa học thiết lập một nhiệm vụ cho máy tính và nó sẽ tính toán xem thiết kế nào hoạt động tốt nhất. Nếu máy tính được giao nhiệm vụ tạo ra một sinh vật di chuyển theo hướng nhất định, máy tính sẽ thử hàng trăm cách có thể để kết hợp tế bào mô phỏng thành các hình dạng khác nhau cho phép dạng sống có thể hoạt động như vậy. Các nhà khoa học cho rằng họ có thể tạo ra các phiên bản xenobot còn phức tạp hơn nhiều. Mô phỏng máy tính cho thấy có thể thiết kế xenobot có túi nhỏ trên cơ thể dùng để đựng vật thể - ví dụ như thuốc – trong khi bơi trong cơ thể. Thiết kế robot từ vật liệu sống có thể dẫn tới thay đổi lớn. Xenobot có thể phục hồi và phân hủy sinh học toàn toàn khi chết. Hơn nữa, robot này còn có thể tự sửa chữa. Khác với vật liệu truyền thống, robot này khi bị cắt thành hai sẽ có thể tự gắn liền.

Theo tờ Independent (Anh), một nhóm nhà nghiên cứu đã lấy tế bào từ phôi ếch và biến chúng thành một cỗ máy có thể được lập trình để hoạt động theo ý muốn. Đây là lần đầu tiên con người có thể tạo ra một “cỗ máy sinh học hoàn toàn từ đầu”. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể điều những robot bé xíu này (xenobot) mang thuốc đi khắp cơ thể bệnh nhân hoặc xử lý ô nhiễm trên đại dương. Xenobot cũng có thể tự liền nếu bị hư hỏng. Sinh vật mới này được thiết kế bằng siêu máy tính và sau đó được các nhà sinh học xây dựng. Chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhóm nghiên cứu mô tả robot sống là một đột phá lớn trong một nghiên cứu đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences (Kỷ yếu Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia). Con người đã thay đổi cách sinh vật sống hoạt động từ lâu. Trong những năm gần đây, có nhiều bước nhảy vọt lớn trong lĩnh vực này thông qua công nghệ chỉnh sửa gen và tạo ra các sinh vật nhân tạo. Với một siêu máy tính, họ tạo ra hàng nghìn thiết kế có thể cho các dạng sống mới. Các nhà khoa học thiết lập một nhiệm vụ cho máy tính và nó sẽ tính toán xem thiết kế nào hoạt động tốt nhất. Nếu máy tính được giao nhiệm vụ tạo ra một sinh vật di chuyển theo hướng nhất định, máy tính sẽ thử hàng trăm cách có thể để kết hợp tế bào mô phỏng thành các hình dạng khác nhau cho phép dạng sống có thể hoạt động như vậy. Các nhà khoa học cho rằng họ có thể tạo ra các phiên bản xenobot còn phức tạp hơn nhiều. Mô phỏng máy tính cho thấy có thể thiết kế xenobot có túi nhỏ trên cơ thể dùng để đựng vật thể - ví dụ như thuốc – trong khi bơi trong cơ thể. Thiết kế robot từ vật liệu sống có thể dẫn tới thay đổi lớn. Xenobot có thể phục hồi và phân hủy sinh học toàn toàn khi chết. Hơn nữa, robot này còn có thể tự sửa chữa. Khác với vật liệu truyền thống, robot này khi bị cắt thành hai sẽ có thể tự gắn liền.