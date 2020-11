Robot “siêu khuyển” của quân đội Mỹ: Tuần tra theo lộ trình thiết lập

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, đơn vị bảo vệ an ninh tại căn cứ không quân Tyndall sẽ được trang bị một robot bốn chân "super dog" Vision 60 để đảm nhận nhiệm vụ tuần tra cùng các binh sĩ bảo đảm an ninh tại căn cứ này. Được biết đến với cái tên Q-UGV (Phương tiện mặt đất không người lái 4 chân), những chú chó điện tử không trang bị vũ khí và không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào, chuyên thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra từ xa, tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), lập bản đồ và điều phối liên lạc. Những chú “chó giả” này vẫn không thể thay thế được “chó thật” trong thực thi nhiệm vụ quân sự. Chó robot sẽ được đưa đến các tuyến đường tuần tra và sẽ được giám sát bởi hệ thống giám sát điện tử. Các binh sĩ có thể điều khiển chúng thông qua thiết bị VR (thực tế ảo) gắn trên đầu tại trung tâm tác chiến phòng thủ của căn cứ. Mẫu "chó robot", hay phương tiện không người lái 4 chân (Q-UGV), chuyên đảm nhận các nhiệm vụ kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát, lập bản đồ, điều phối liên lạc và đảm bảo an ninh thường xuyên. Chó robot có thể thay thế các nhân viên không quân khỏi những nhiệm vụ này và giúp họ linh hoạt hơn để nhanh chóng phản ứng với các trường hợp khẩn cấp đột xuất. Ghost Robotics cho biết chó robot gần như "không thể bị ngăn cản", đồng thời thiết kế dạng mô-đun cho phép robot có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ sau vài phút hoán đổi các cụm phụ kiện. Mẫu robot này được thiết kế với độ bền cao, chi phí triển khai và bảo dưỡng thấp. “Những chú chó robot này với khả năng đặc biệt giúp nâng cao nhận thức tình huống khi tuần tra các khu vực không mong muốn đối với con người và phương tiện”, Thiếu tá Jordan Criss từ Căn cứ Tyndall tuyên bố trong thông cáo chính thức. Trước đó, Cảnh sát Mỹ thử nghiệm chó robot của Boston Dynamics vào cuối năm 2019. Chú chó robot của Boston Dynamics hoạt động hoàn toàn độc lập, có khả năng vượt qua địa hình phức tạp như một chú chó thật. Nhờ có camera 360 độ, chó robot có khả năng tránh chướng ngại vật xung quanh. Chó robot cũng có thể di chuyển theo một lộ trình được thiết lập từ trước. Và tất nhiên với cấu tạo linh hoạt của mình, chúng có thể chạy nhảy, chơi đùa, lăn lộn, trườn bò, biết tự đứng dậy nếu ngã. Vận tốc tối đa của Spot là 3 MPH (khoảng 5 km/h). Tải trọng mà Spot mang được lên đến 14kg. Chúng hoạt động được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ -20 độ C đến 45 độ C, đồng thời được trang bị khả năng kháng nước IP54, nên không ngại trời mưa. Mô tả video

