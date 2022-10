Robot đầu tiên trên thế giới thực sự được chế tạo vào năm 1773?

Vào năm 1773, một sáng tạo của Pierre Jaquet-Droz - nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên đứng sau thương hiệu Automata nổi tiếng, với tên gọi "Drawing Boy Automata" đã được ra mắt. Tuy nhiên, vào thời điểm này, mọi người không gọi những loại công nghệ như vậy là robot, mà là máy móc hoặc cơ chế. Robot này đã bị lãng quên trong thời gian vì con người trong thế kỷ 18 không thể hiểu được phần công nghệ này, đặc biệt là nó đã đi trước thời đại của họ. Một số người gọi robot này là "Nhà văn" do những gì nó có thể làm. Năm 1772, khi lượng người bị mù chữ còn khá lớn, Pierre đã muốn chứng minh rằng máy móc có thể làm được những điều mà nhiều người không thể. Đó là lý do tại sao Pierre quyết định tạo ra một cỗ máy viết có thể lập trình được. Với sự giúp đỡ của người con trai Henri Louis Jaquet-Droz và một người bạn có tên Jean-Frederic Leschot, Pierre đã tạo ra hơn 6.000 thành phần cơ khí tùy chỉnh để tạo ra "Writer". The Writer là cỗ máy automata đầu tiên được Pierre Jaquet Droz tạo ra và cũng là một trong những tác phẩm phức tạp nhất về kỹ thuật. Vấn đề lớn nhất mà Pierre Jaquet Droz gặp phải là đặt vừa bộ máy phức tạp vào bên trong một bộ khung nhỏ. Vậy nó hoạt động như thế nào? Hoạt động của khuỷu tay và cẳng tay điều khiển hoạt động của cổ tay. Hai bộ bánh răng tách biệt được điều khiển thay phiên nhau bởi một hệ thống cho đến khi kết thúc. Phần nửa thân trên, một bộ máy điều khiển ba trục cam tạo thành một xi lanh dọc có thể xoay. Mỗi một trục cam điều khiển đòn bẩy, tạo nên những hoạt động ngang dọc của cổ tay. Đây là cách cỗ máy viết từng chữ cái. Độ dài của chữ cái hoặc các từ được sắp đặt bởi những chốt bằng thép có thể thay đổi được sắp xếp xung quanh một đĩa ở phần thân dưới của cỗ máy. Cỗ máy có thể lập trình để viết ra một câu dài 40 chữ cái hoặc ký tự. Cùng với con trai và bạn của mình, Pierre sau đó đã phát triển thêm hai robot hình người đầu tiên hoạt động theo cùng một nguyên tắc. “The Draftsman” có thể dùng bút vẽ bốn bức tranh, trong đó có một bức chân dung của Vua Louis XV; trong khi đó “The Musician” có thể chơi năm bài hát khác nhau trên một cây đàn organ đầy đủ chức năng. Mỗi con mắt của robot sẽ chuyển động để theo dõi hành động của chúng, và “The Musician” cũng được thiết kế để lồng ngực của cô ấy khi cô ấy “thở” và cúi đầu giữa các giai điệu. Khi những sáng tạo này được giới thiệu với công chúng, mọi người chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Một số người không hiểu cơ chế phức tạp nghĩ rằng những cỗ máy thực sự bị sở hữu bởi một loại sức mạnh ma quỷ nào đó, trong khi nhiều người khác chỉ nhầm chúng với những món đồ chơi đơn giản do vẻ ngoài của chúng. Không một ai nghĩ rằng đây là con robot đầu tiên được chế tạo. Thế giới chưa bao giờ thực sự hiểu được bước nhảy công nghệ và thời điểm lịch sử quan trọng đó là gì. Ngay cả cho đến ngày nay không nhiều người biết về sự sáng tạo này và một số vẫn nghĩ rằng đó là một trò lừa bịp. Những ai còn chưa tin có thể tận mắt chiêm ngưỡng cỗ máy tại Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật ở Neuchatel, Thụy Sĩ. >>>Xem thêm video: Đi lại nhanh hơn và đỡ tốn sức nhờ giày robot.

