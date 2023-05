Rò rỉ thông tin mới về tính năng đáng mong đợi trên iPhone 15

Trước đó, các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus dự kiến ra mắt vào cuối năm nay sẽ được Apple trang bị camera chính 48 MP như các mẫu Pro. Ảnh: 9to5mac. Apple sẽ sử dụng cảm biến xếp chồng ba lớp mới cho một trong ba camera trên iPhone 15/15 Plus để thu được nhiều ánh sáng, cải thiện chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, dựa trên thông tin mới từ chuỗi cung ứng, Jeff Pu, nhà phân tích tại công ty đầu tư Haitong International Securities có trụ sở tại Hồng Kông, cho rằng cảm biến xếp chồng ba lớp đang gặp vấn đề về sản xuất. Do đó, cung ứng linh kiện cho iPhone 15/15 Plus sẽ gặp khó khăn và thậm chí là đình trệ. Các iFan sốt ruột vì rất có thể điều này sẽ làm hỏng kế hoạch ra mắt iPhone 15 vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, Jeff Pu vẫn khẳng định iPhone 15 vẫn sẽ đúng hẹn ra mắt vào tháng 9 như mọi năm, còn vấn đề với camera sẽ được ông tiếp tục theo dõi. Theo phân tích mới nhất của một chuyên gia uy tín, cả hai mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max quay trở lại sử dụng các nút bấm vật lý truyền thống do các vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết trước khi sản xuất hàng loạt. Trước đó, đã có nhiều đồn đoán về việc xuất hiện của nút tăng giảm âm lượng cảm ứng. Theo đó, hai công cụ haptic bổ sung bên trong iPhone sẽ cung cấp phản hồi xúc giác để mô phỏng cảm giác nhấn tương tự như nút Home trên iPhone 7 hay bàn di chuột Force Touch trên các mẫu máy MacBook. Rất có thể tính năng thú vị này sẽ bị trì hoãn sang dòng iPhone 16 năm sau. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vẫn chưa có lịch ra mắt chính thức, tuy nhiên những tin đồn xung quanh 2 sản phẩm này luôn hot rần rần. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

Trước đó, các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus dự kiến ra mắt vào cuối năm nay sẽ được Apple trang bị camera chính 48 MP như các mẫu Pro. Ảnh: 9to5mac. Apple sẽ sử dụng cảm biến xếp chồng ba lớp mới cho một trong ba camera trên iPhone 15/15 Plus để thu được nhiều ánh sáng, cải thiện chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, dựa trên thông tin mới từ chuỗi cung ứng, Jeff Pu, nhà phân tích tại công ty đầu tư Haitong International Securities có trụ sở tại Hồng Kông, cho rằng cảm biến xếp chồng ba lớp đang gặp vấn đề về sản xuất. Do đó, cung ứng linh kiện cho iPhone 15/15 Plus sẽ gặp khó khăn và thậm chí là đình trệ. Các iFan sốt ruột vì rất có thể điều này sẽ làm hỏng kế hoạch ra mắt iPhone 15 vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, Jeff Pu vẫn khẳng định iPhone 15 vẫn sẽ đúng hẹn ra mắt vào tháng 9 như mọi năm, còn vấn đề với camera sẽ được ông tiếp tục theo dõi. Theo phân tích mới nhất của một chuyên gia uy tín, cả hai mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max quay trở lại sử dụng các nút bấm vật lý truyền thống do các vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết trước khi sản xuất hàng loạt. Trước đó, đã có nhiều đồn đoán về việc xuất hiện của nút tăng giảm âm lượng cảm ứng. Theo đó, hai công cụ haptic bổ sung bên trong iPhone sẽ cung cấp phản hồi xúc giác để mô phỏng cảm giác nhấn tương tự như nút Home trên iPhone 7 hay bàn di chuột Force Touch trên các mẫu máy MacBook. Rất có thể tính năng thú vị này sẽ bị trì hoãn sang dòng iPhone 16 năm sau. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vẫn chưa có lịch ra mắt chính thức, tuy nhiên những tin đồn xung quanh 2 sản phẩm này luôn hot rần rần. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.