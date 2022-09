Rò rỉ thiết kế hoàn toàn mới của iPhone 14: Lột xác hoàn toàn!

Mới đây trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã đăng đoạn video ngắn tiết lộ hình ảnh của iPhone 14 với thiết kế lại hoàn toàn và màu sắc mới. iPhone 14 Pro sẽ có các tùy chọn màu vàng, Graphite và bạc tương tự từ những năm gần đây. Hai tùy chọn màu sắc khác được mô tả trong hình ảnh sẽ là mới đối với dòng iPhone "Pro" hiện tại: màu tím đậm và màu xanh lam. Trong các hình ảnh rò rỉ về iPhone 14 Pro, các mẫu màu vàng và tím tương phản với khung do có màu trắng, không giống như iPhone những năm trước. Đầu năm nay, thông tin rò rỉ từ Weibo cho biết cả hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Pro sẽ có màu tím mới. Tùy chọn màu sắc này có thể dành cho iPhone 14 Pro, là lớp hoàn thiện duy nhất có thể thay đổi tông màu dựa trên điều kiện ánh sáng. Tùy chọn màu tím cho iPhone 14 và iPhone 14 Pro có vẻ có cơ sở vì Apple đã giới thiệu iPhone 12 và iPhone 12 mini màu tím trong đợt làm mới giữa chu kỳ vào tháng 4 năm ngoái và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Không rõ liệu lớp hoàn thiện màu tím độc đáo được cho là có hiệu ứng mới để thay đổi dựa trên điều kiện ánh sáng hay chỉ đơn giản là sử dụng kỹ thuật đằng sau màu Sierra Blue của iPhone 13 Pro, thay đổi về hình thức so với các tùy chọn màu sắc khác. Điều này là do Apple đã áp dụng quy trình sản xuất mới dành riêng cho Sierra Blue, sử dụng "nhiều lớp gốm kim loại quy mô nanomet phủ trên bề mặt để tạo ra một lớp hoàn thiện tuyệt đẹp và bền". Các sơ đồ và hình ảnh bị rò rỉ trước đó đã ám chỉ rằng Apple sẽ thiết kế lại hoàn toàn những chiếc iPhone của mình bằng cách thay đổi phần khía xung quanh camera mặt trước. Giờ đây, những rò rỉ mới dường như xác nhận rằng Apple sẽ lần đầu tiên chuyển sang iPhone 14 không có tai thỏ. Màn hình iPhone 14 Pro và Pro Max có hai vạch ở sườn thay vì một vạch khắc. Camera của iPhone 14 được dự đoán sẽ có những nâng cấp "đáng kể". Cũng có tin đồn rằng Apple sẽ đưa một biểu tượng khác vào thanh trạng thái. Một ảnh chụp màn hình cho thấy biểu tượng tín hiệu thu và báo pin hơi dịch sang bên phải và thấp hơn một chút. Apple có thể đang lên kế hoạch tối đa hóa diện tích hiển thị. Loạt điện thoại mới có thể có kích thước nhỉnh hơn một chút so với các mẫu trước đó, theo hình ảnh rò rỉ. IPhone 14 Pro và Pro Max sẽ có camera kép 36,73mm x 38,21mm, lớn hơn so với iPhone 13 và có khả năng lấy nét tự động để cải thiện các cuộc gọi video. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Mới đây trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã đăng đoạn video ngắn tiết lộ hình ảnh của iPhone 14 với thiết kế lại hoàn toàn và màu sắc mới. iPhone 14 Pro sẽ có các tùy chọn màu vàng, Graphite và bạc tương tự từ những năm gần đây. Hai tùy chọn màu sắc khác được mô tả trong hình ảnh sẽ là mới đối với dòng iPhone "Pro" hiện tại: màu tím đậm và màu xanh lam. Trong các hình ảnh rò rỉ về iPhone 14 Pro , các mẫu màu vàng và tím tương phản với khung do có màu trắng, không giống như iPhone những năm trước. Đầu năm nay, thông tin rò rỉ từ Weibo cho biết cả hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Pro sẽ có màu tím mới. Tùy chọn màu sắc này có thể dành cho iPhone 14 Pro, là lớp hoàn thiện duy nhất có thể thay đổi tông màu dựa trên điều kiện ánh sáng. Tùy chọn màu tím cho iPhone 14 và iPhone 14 Pro có vẻ có cơ sở vì Apple đã giới thiệu iPhone 12 và iPhone 12 mini màu tím trong đợt làm mới giữa chu kỳ vào tháng 4 năm ngoái và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Không rõ liệu lớp hoàn thiện màu tím độc đáo được cho là có hiệu ứng mới để thay đổi dựa trên điều kiện ánh sáng hay chỉ đơn giản là sử dụng kỹ thuật đằng sau màu Sierra Blue của iPhone 13 Pro, thay đổi về hình thức so với các tùy chọn màu sắc khác. Điều này là do Apple đã áp dụng quy trình sản xuất mới dành riêng cho Sierra Blue, sử dụng "nhiều lớp gốm kim loại quy mô nanomet phủ trên bề mặt để tạo ra một lớp hoàn thiện tuyệt đẹp và bền". Các sơ đồ và hình ảnh bị rò rỉ trước đó đã ám chỉ rằng Apple sẽ thiết kế lại hoàn toàn những chiếc iPhone của mình bằng cách thay đổi phần khía xung quanh camera mặt trước. Giờ đây, những rò rỉ mới dường như xác nhận rằng Apple sẽ lần đầu tiên chuyển sang iPhone 14 không có tai thỏ. Màn hình iPhone 14 Pro và Pro Max có hai vạch ở sườn thay vì một vạch khắc. Camera của iPhone 14 được dự đoán sẽ có những nâng cấp "đáng kể". Cũng có tin đồn rằng Apple sẽ đưa một biểu tượng khác vào thanh trạng thái. Một ảnh chụp màn hình cho thấy biểu tượng tín hiệu thu và báo pin hơi dịch sang bên phải và thấp hơn một chút. Apple có thể đang lên kế hoạch tối đa hóa diện tích hiển thị. Loạt điện thoại mới có thể có kích thước nhỉnh hơn một chút so với các mẫu trước đó, theo hình ảnh rò rỉ. IPhone 14 Pro và Pro Max sẽ có camera kép 36,73mm x 38,21mm, lớn hơn so với iPhone 13 và có khả năng lấy nét tự động để cải thiện các cuộc gọi video. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple