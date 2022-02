Rò rỉ mẫu kính thực tế ảo của Apple: Có tính năng cực xịn

Theo Mark Gurman, các mẫu kính thực tế ảo VR của Apple sẽ được tích hợp tính năng Facetime, trong đó sẽ có Memojis và SharePlay, giúp toàn bộ trải nghiệm của người dùng trở nên “sống động như thật”. Tính năng Facetime của kính VR sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm trong phòng họp với hàng chục người. Thay vì nhìn thấy khuôn mặt thực của họ, người dùng sẽ thấy các phiên bản 3D của họ (Memojis). Chiếc kính này còn có thể giúp xác định nét mặt của một người trong thời gian thực để làm cho trải nghiệm khá giống thật. SharePlay sẽ cho phép nhiều người đeo tai nghe cùng nhau trải nghiệm âm nhạc, xem phim và trò chơi. Bên cạnh đó, tính năng SharePlay cho phép người dùng chia sẻ bất kỳ nội dung nào mà họ đang xem hoặc đang nghe với những người khác trong cuộc gọi FaceTime, rất giống với tính năng Amazon Prime Video Watch Party. Mới đây, nhà phát triển Rens Verhoeven cũng đăng tải trên Twitter cá nhân một đoạn mã nguồn có chứa thông tin về realityOS. Điều này cho thấy kính thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) sẽ có App Store riêng. Chuyên gia Rens Verhoeven lưu ý rằng đó sẽ là một "môi trường kỹ thuật số 3-D toàn diện" tập trung vào trò chơi AR/VR, phát video trực tuyến và hội nghị truyền hình. Trong một bài viết khác, Steve Troughton-Smith cho biết một thư viện mã nguồn GitHub có tham chiếu đến hệ điều hành và trình giả lập realityOS. Và đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về việc Apple xây dựng nền tảng dành cho thiết bị thực tế ảo. Giám đốc điều hành của Apple cũng từng ám chỉ rằng App Store có thể sẽ sớm được lấp đầy với các ứng dụng dựa trên AR/VR. Vì vậy, người dùng hoàn toàn có thể mong đợi sản phẩm đặc biệt này sẽ hỗ trợ kết nối với Metaverse. Kính thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) dự kiến sẽ chạy một hệ điều hành mới, trước đây được gọi là "rOS", viết tắt của 'RealityOS'. Cũng giống như tvOS chạy Apple TV, macOS chạy Mac và watchOS chạy Apple Watch, RealityOS được cho là sẽ cung cấp năng lượng cho kính AR/ VR của Apple. Apple đang làm việc trên ít nhất hai dự án AR bao gồm một kính thực tế tăng cường (AR) sẽ được phát hành vào cuối năm 2022 hoặc 2023, tiếp theo là một cặp kính thực tế tăng cường (AR) kiểu dáng đẹp hơn sẽ ra mắt sau đó. Nhà phân tích đáng tin cậy các sản phẩm của Apple, Ming-Chi Kuo cho biết thiết bị AR đầu tiên sẽ có chip mạnh mẽ do Apple thiết kế, sẽ ra mắt vào năm nay hoặc năm tới. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Theo Mark Gurman, các mẫu kính thực tế ảo VR của Apple sẽ được tích hợp tính năng Facetime, trong đó sẽ có Memojis và SharePlay, giúp toàn bộ trải nghiệm của người dùng trở nên “sống động như thật”. Tính năng Facetime của kính VR sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm trong phòng họp với hàng chục người. Thay vì nhìn thấy khuôn mặt thực của họ, người dùng sẽ thấy các phiên bản 3D của họ (Memojis). Chiếc kính này còn có thể giúp xác định nét mặt của một người trong thời gian thực để làm cho trải nghiệm khá giống thật. SharePlay sẽ cho phép nhiều người đeo tai nghe cùng nhau trải nghiệm âm nhạc, xem phim và trò chơi. Bên cạnh đó, tính năng SharePlay cho phép người dùng chia sẻ bất kỳ nội dung nào mà họ đang xem hoặc đang nghe với những người khác trong cuộc gọi FaceTime, rất giống với tính năng Amazon Prime Video Watch Party. Mới đây, nhà phát triển Rens Verhoeven cũng đăng tải trên Twitter cá nhân một đoạn mã nguồn có chứa thông tin về realityOS. Điều này cho thấy kính thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) sẽ có App Store riêng. Chuyên gia Rens Verhoeven lưu ý rằng đó sẽ là một "môi trường kỹ thuật số 3-D toàn diện" tập trung vào trò chơi AR/VR, phát video trực tuyến và hội nghị truyền hình. Trong một bài viết khác, Steve Troughton-Smith cho biết một thư viện mã nguồn GitHub có tham chiếu đến hệ điều hành và trình giả lập realityOS. Và đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về việc Apple xây dựng nền tảng dành cho thiết bị thực tế ảo . Giám đốc điều hành của Apple cũng từng ám chỉ rằng App Store có thể sẽ sớm được lấp đầy với các ứng dụng dựa trên AR/VR. Vì vậy, người dùng hoàn toàn có thể mong đợi sản phẩm đặc biệt này sẽ hỗ trợ kết nối với Metaverse. Kính thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) dự kiến sẽ chạy một hệ điều hành mới, trước đây được gọi là "rOS", viết tắt của 'RealityOS'. Cũng giống như tvOS chạy Apple TV, macOS chạy Mac và watchOS chạy Apple Watch, RealityOS được cho là sẽ cung cấp năng lượng cho kính AR/ VR của Apple. Apple đang làm việc trên ít nhất hai dự án AR bao gồm một kính thực tế tăng cường (AR) sẽ được phát hành vào cuối năm 2022 hoặc 2023, tiếp theo là một cặp kính thực tế tăng cường (AR) kiểu dáng đẹp hơn sẽ ra mắt sau đó. Nhà phân tích đáng tin cậy các sản phẩm của Apple, Ming-Chi Kuo cho biết thiết bị AR đầu tiên sẽ có chip mạnh mẽ do Apple thiết kế, sẽ ra mắt vào năm nay hoặc năm tới. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple