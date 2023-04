Rò rỉ hình ảnh mới của iPhone 15 Pro khiến iFan “đứng ngồi không yên“

Bộ ảnh cho thấy loạt nâng cấp trong thiết kế của iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro được cho là sẽ có thiết kế mới với cạnh viền bo tròn và thiết kế nhiều màu sắc hơn. (Ảnh: 9to5Mac) Ngoài ra, cảm biến vân tay dưới màn hình cũng có thể được tích hợp trên iPhone 15 Pro. (Ảnh: 9to5Mac) Thay đổi lớn nhất là khung máy chuyển sang chất liệu titan thay vì thép không gỉ. (Ảnh: 9to5Mac) iPhone 15 Pro được cho là sẽ có màn hình OLED ProMotion với tần số quét lên đến 120Hz, giúp cho trải nghiệm người dùng trở nên mượt mà hơn. (Ảnh: 9to5Mac) Kích thước màn hình sẽ được giữ nguyên so với iPhone 14 Pro với 6,1 inch. (Ảnh: 9to5Mac) iPhone 15 Pro được cho là sẽ có bốn camera sau, với một cảm biến 108MP và hỗ trợ quay phim 8K. (Ảnh: 9to5Mac) Ngoài ra, máy ảnh còn được cải tiến về khả năng chụp ảnh trong môi trường ánh sáng thấp và tính năng quay phim ProRes. (Ảnh: 9to5Mac) iPhone 15 Pro được cho là sẽ có pin dung lượng lớn hơn so với iPhone 14 Pro, có thể lên tới 4.352 mAh. Điều này sẽ giúp cho thời lượng sử dụng của máy cải thiện đáng kể. (Ảnh: 9to5Mac) iPhone 15 Pro được cho là sẽ sử dụng bộ vi xử lý A16 mới, cho khả năng xử lý nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với A15 trên iPhone 14 Pro. (Ảnh: 9to5Mac) iPhone 15 Pro sẽ hỗ trợ kết nối 5G và Wi-Fi 6E, cho phép người dùng có tốc độ kết nối nhanh hơn và ổn định hơn. (Ảnh: 9to5Mac) Tất cả những thông tin này vẫn chưa được Apple xác nhận chính thức và chỉ là những thông tin được rò rỉ từ các nguồn tin tức công nghệ. Chúng ta sẽ phải chờ đợi đến thời điểm sản phẩm ra mắt để biết chính xác những tính năng và cải tiến của iPhone 15 Pro. (Ảnh: 9to5Mac) >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.

