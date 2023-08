Rắn độc mạnh nhất TG “đụng độ” rắn Mulga, chuyện khủng khiếp gì xảy ra?

Đây là cuộc chiến sống còn giữa hai loài rắn độc nổi tiếng ở Australia: rắn Taipan nội địa và rắn Mulga (rắn nâu vua). Rắn Taipan được mệnh danh là loài rắn độc mạnh nhất thế giới, sở hữu nọc độc gấp 50 lần so với rắn hổ mang thường và 10 lần so với rắn chuông Mojave. Tuy nhiên, trong cuộc chiến giữa hai loài rắn này, rắn Mulga thường giành chiến thắng. Rắn Taipan nội địa có tên khoa học là Oxyuranus microlepidotus, sống ở các khu vực nội địa của Australia. Chúng có thể đạt chiều dài từ 1,8 đến 2,5 m và có khả năng thay đổi màu sắc da theo mùa để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt. Rắn Taipan thường ăn chuột và sinh sản bằng cách đẻ từ 12 đến 20 quả trứng. Về nọc độc, rắn Taipan có khả năng tiết ra lượng nọc độc cực lớn, có thể giết chết 100 người sau 30 - 45 phút nếu không được can thiệp y tế. Sau khi cắn, nọc độc của rắn Taipan gây hủy hoại cơ tim và hệ thống dây thần kinh, khiến nạn nhân đau đầu và tê liệt. Tuy nhiên, rắn Mulga, hay rắn nâu vua, đã được xác định là loài có khả năng chiến thắng khi đối đầu với rắn Taipan. Rắn Mulga có nọc độc khá mạnh và đặc biệt là khả năng miễn nhiễm với nọc độc của các loài rắn khác, bao gồm cả rắn Taipan. Rắn Mulga cũng có tốc độ tấn công nhanh và tạo tiếng rít lớn khi đe dọa. Mặc dù rắn Taipan có nọc độc mạnh nhưng thường không chiến thắng trong cuộc đối đầu với rắn Mulga, do khả năng miễn nhiễm và tính kháng với nọc độc của rắn nâu vua. Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.

