Rái cá lẻn vào ăn trộm 100 con cá Koi, chủ nhà phát sốc

Mới đây, Kieran McCarthy, 68 tuổi, giáo viên về hưu "hoàn toàn tuyệt vọng" sau khi rái cá lẻn vào ao nhà ăn thịt 106 con cá Koi. Cuộc tấn công hi hữu diễn ra trong khoảng 5 ngày trước khi bị chủ nhà phát hiện. Kieran McCarthy đã chăm sóc đàn cá Koi yêu quý trong ao vườn nhà suốt 25 năm qua vô cùng đau lòng trước lần mất mát số lượng lớn như vậy. Người giáo viên về hưu sinh sống ở St Johns, Worcester bắt đầu nghi ngờ khi tìm thấy xác một con cá bị bỏ lại phần nào trên bờ. Ông cho rằng rái cá là thủ phạm và theo dõi. Kieran McCarthy cho biết rái cá chính là cỗ máy chết chóc kinh hoàng cần phải loại trừ nếu gia đình có nuôi cá cảnh. Xung quanh ao vườn nhà, Kieran McCarthy có lắp đặt hàng rào bảo vệ nhưng không thể ngờ rằng có ngày rái cá lọt qua được. "Tôi chăm sóc đàn cá suốt 25 năm qua nhưng chưa bao giờ tôi trải qua tình cảnh này. Thực sự tôi rất đau buồn và vô cùng tức giận. Tôi không thể tin là lại gặp rái cá như vậy ở khu vực có nhiều nhà cửa thế này. Tôi dùng đèn pin để xua đuổi rái cá, nhưng một đêm, nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vẫn tiếp tục hành động", Kieran McCarthy cho biết. Cuộc tấn công đau thương kéo dài 5 ngày, con rái cá đã ăn thịt khoảng 106 con cá Koi, ước tính thiệt hại vào khoảng 8.048 USD, tương đương khoảng gần 200 triệu đồng. Kieran McCarthy dự định từ bỏ sở thích nuôi cá và tìm kiếm một thú vui khác. Cá Koi là tên gọi của loài cá chép nhiều màu, có tên khoa học là Cyprinus carpio. Cá Koi còn được gọi là Nishikigoi,với khoảng 200 loại khác nhau. Đây là một loài cá có vẻ ngoài tuyệt đẹp với hoa văn cũng như cách phối màu vô cùng đẹp mắt. Nếu bạn đã từng chiêm ngưỡng chúng thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi Koi đang là một loài cá phổ biến hiện nay. Ngoài vẻ đẹp hiếm có khó tìm của mình, trí thông minh cũng là một lý do khiến cá Koi trở nên nổi tiếng. Bạn hoàn toàn có thể huấn luyện ăn theo nhiều cách khác nhau. Đặc biệt, cá Koi có tuổi thọ khá dài, nhiều cá thể có thể sống đến 40-50 năm. Theo một số tài liệu, cá Koi có nguồn gốc khởi đầu từ Trung Quốc từ rất lâu trước đây và mới được du nhập vào Nhật Bản từ thế kỷ 19. Thế nhưng cá chép Koi lại được mệnh danh là Quốc ngư của Nhật Bản bởi đây là quốc gia lai tạo và phát triển ra những dòng Koi đẹp đẽ và rực rỡ nhất như ngày nay. Năm 1914, Nhật Bản tổ chức triển lãm cá chép Koi đầu tiên tại Tokyo và tỉnh Niigata, Nhật Bản nhằm tôn vinh hoàng tử Hirohito ( Thiên Hoàng Showa) . Nhờ có sự kiện này, cá Koi được biết đến rộng rãi và ngày càng được yêu thích tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cá Koi là một trong những loài cá đắt đỏ nhất trên thế giới với một số con có giá lên tới 2.874 USD, tương đương khoảng hơn 71 triệu đồng. Năm 2016, Nhật Bản xuất khẩu tới 295 tấn cá Koi, thu về hơn 32 triệu bảng USD. Trong khi đó, tại Anh, rái cá được pháp luật bảo vệ. Chúng từng suýt tuyệt chủng ở nước này vào những năm 1960 do việc sử dụng thuốc trừ sâu. Chúng đang dần trở lại nhờ nước sạch hơn, nguồn cá tốt hơn và cách quản lý bờ sông có những thay đổi tích cực. >>>Xem thêm video: Người đàn ông chi 10 tỷ nuôi cá koi(Nguồn: VTV24).

