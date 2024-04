“Quốc bảo” quý hiếm bậc nhất thế giới: Chỉ Việt Nam có!

Sâm Ngọc Linh là loài sâm đặc biệt quý hiếm, được mệnh danh là " quốc bảo" của Việt Nam". Điều này xuất phát từ việc sâm Ngọc Linh có 52 hợp chất saponin, cao hơn cả những loại sâm nổi tiếng trên thế giới như sâm Hàn Quốc hay sâm Triều Tiên. Ảnh: TTXVN. Hiện nay, ngoài đỉnh núi Ngọc Linh thuộc địa phận 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, sâm Ngọc Linh chưa được tìm thấy tại nơi nào khác trên thế giới. Núi Ngọc Linh hội tụ đủ điều kiện về thổ nhưỡng, chất đất có nhiều vi khoáng đặc biệt cho loài sâm quý này phát triển. Ảnh: TTXVN. Phát triển tại nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, có độ cao từ 1.800m so với mặt nước biển, củ sâm Ngọc Linh sinh trưởng bằng dinh dưỡng là lớp mùn dưới tán rừng già nguyên sinh. Nhờ đó, sâm hấp thu tinh túy núi rừng và linh khí giao thoa của đất trời. Vậy nên, sâm Ngọc Linh có được hàm lượng dược tính saponin cao nhất. Ảnh: Dân trí. Dược sỹ Đào Kim Long (trong ảnh) là người phát hiện ra sâm Ngọc Linh năm 1973. Theo ông Long, sâm Ngọc Linh có loại kháng sinh thực vật mạnh hơn 20 lần so với thuốc kháng sinh penicillin, tiêu diệt được vi khuẩn, virus. Ảnh: Ảnh: Dân trí. Kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm sâm Ngọc Linh của các nhà khoa học đã chứng minh loài sâm quý này có tác dụng giúp: bồi bổ trí lực, tinh lực và thể lực, chống trầm cảm, stress, gia tăng khả năng tập trung của não, kích thích hệ miễn dịch, chống oxy hóa, lão hóa, bảo vệ - phục hồi tế bào gan. Ảnh: baokontum. Tiếp đến, sâm Ngọc Linh có tác dụng tốt với bệnh nhân ung thư nhờ hỗ trợ: ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng tiểu cầu, hồng cầu, khí huyết lưu thông, giảm tác dụng phụ của hóa - xạ trị, giảm đau đớn, ức chế hình thành khối u mới, tăng cường thể lực. Ảnh: TTXVN. Sâm Ngọc Linh cũng giúp hỗ trợ: gia tăng sức đề kháng vượt trội, cải thiện các trường hợp suy nhược cơ thể và suy nhược sinh dục, làm tăng lượng testosterone tự nhiên tăng cường khả năng sinh lý, tốt cho tim mạch, thận, phổi nâng cao huyết áp ở người bị huyết áp thấp. Ảnh: baokontum. Thêm nữa, sâm Ngọc Linh giống như loại kháng sinh tự nhiên nên có tính kháng khuẩn, tiêu viêm, phục hồi tổn thương rất tốt. Nếu những người cao tuổi, người suy giảm hệ miễn dịch, mắc nhiều bệnh lý nền sử dụng sâm Ngọc Linh thường xuyên thì sẽ giúp phục hồi sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Ảnh: baokontum. Đặc biệt, sâm Ngọc Linh có chứa 2 hoạt chất cực kỳ quan trọng gồm MR2 và GB1. Chúng có khả năng ngăn ngừa gốc tự do, chống lại oxy hóa cơ thể, hỗ trợ phục hồi sức khỏe và điều trị bệnh tật. Ảnh: baokontum. Sâm Ngọc Linh đã được Chính phủ phê duyệt là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, là “quốc bảo” của Việt Nam và đưa vào danh mục cấm khai thác, thuộc 250 loài quý hiếm trong Sách đỏ. Ảnh: Người lao động. Mời độc giả xem video: Chi hàng chục tỷ sưu tầm sâm Ngọc Linh. Nguồn: VTV24.

Sâm Ngọc Linh là loài sâm đặc biệt quý hiếm, được mệnh danh là " quốc bảo" của Việt Nam". Điều này xuất phát từ việc sâm Ngọc Linh có 52 hợp chất saponin, cao hơn cả những loại sâm nổi tiếng trên thế giới như sâm Hàn Quốc hay sâm Triều Tiên. Ảnh: TTXVN. Hiện nay, ngoài đỉnh núi Ngọc Linh thuộc địa phận 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, sâm Ngọc Linh chưa được tìm thấy tại nơi nào khác trên thế giới. Núi Ngọc Linh hội tụ đủ điều kiện về thổ nhưỡng, chất đất có nhiều vi khoáng đặc biệt cho loài sâm quý này phát triển. Ảnh: TTXVN. Phát triển tại nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, có độ cao từ 1.800m so với mặt nước biển, củ sâm Ngọc Linh sinh trưởng bằng dinh dưỡng là lớp mùn dưới tán rừng già nguyên sinh. Nhờ đó, sâm hấp thu tinh túy núi rừng và linh khí giao thoa của đất trời. Vậy nên, sâm Ngọc Linh có được hàm lượng dược tính saponin cao nhất. Ảnh: Dân trí. Dược sỹ Đào Kim Long (trong ảnh) là người phát hiện ra sâm Ngọc Linh năm 1973. Theo ông Long, sâm Ngọc Linh có loại kháng sinh thực vật mạnh hơn 20 lần so với thuốc kháng sinh penicillin, tiêu diệt được vi khuẩn, virus. Ảnh: Ảnh: Dân trí. Kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm sâm Ngọc Linh của các nhà khoa học đã chứng minh loài sâm quý này có tác dụng giúp: bồi bổ trí lực, tinh lực và thể lực, chống trầm cảm, stress, gia tăng khả năng tập trung của não, kích thích hệ miễn dịch, chống oxy hóa, lão hóa, bảo vệ - phục hồi tế bào gan. Ảnh: baokontum. Tiếp đến, sâm Ngọc Linh có tác dụng tốt với bệnh nhân ung thư nhờ hỗ trợ: ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng tiểu cầu, hồng cầu, khí huyết lưu thông, giảm tác dụng phụ của hóa - xạ trị, giảm đau đớn, ức chế hình thành khối u mới, tăng cường thể lực. Ảnh: TTXVN. Sâm Ngọc Linh cũng giúp hỗ trợ: gia tăng sức đề kháng vượt trội, cải thiện các trường hợp suy nhược cơ thể và suy nhược sinh dục, làm tăng lượng testosterone tự nhiên tăng cường khả năng sinh lý, tốt cho tim mạch, thận, phổi nâng cao huyết áp ở người bị huyết áp thấp. Ảnh: baokontum. Thêm nữa, sâm Ngọc Linh giống như loại kháng sinh tự nhiên nên có tính kháng khuẩn, tiêu viêm, phục hồi tổn thương rất tốt. Nếu những người cao tuổi, người suy giảm hệ miễn dịch, mắc nhiều bệnh lý nền sử dụng sâm Ngọc Linh thường xuyên thì sẽ giúp phục hồi sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Ảnh: baokontum. Đặc biệt, sâm Ngọc Linh có chứa 2 hoạt chất cực kỳ quan trọng gồm MR2 và GB1. Chúng có khả năng ngăn ngừa gốc tự do, chống lại oxy hóa cơ thể, hỗ trợ phục hồi sức khỏe và điều trị bệnh tật. Ảnh: baokontum. Sâm Ngọc Linh đã được Chính phủ phê duyệt là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, là “quốc bảo” của Việt Nam và đưa vào danh mục cấm khai thác, thuộc 250 loài quý hiếm trong Sách đỏ. Ảnh: Người lao động. Mời độc giả xem video: Chi hàng chục tỷ sưu tầm sâm Ngọc Linh. Nguồn: VTV24.