“Quái vật bất tử” hồi sinh sau khi bị ăn thịt, thản nhiên giao phối

Trong nghiên cứu thứ nhất, các nhà khoa học Phần Lan đã phát hiện được một loài Tardigrades hoàn toàn mới sống trên địa y và rêu giữa Công viên Quốc gia Rokua, nơi nổi tiếng với cảnh quan đầy cồn cát đẹp mắt được định hình bởi các sông băng và gió. Ban đầu nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà sinh vật học Matteo Vecchi từ Trường Đại học Jyvaskyla định thu thập các mẫu rêu, địa y, rễ cỏ và lá rụng từ các cồn cát ở đây. Thế nhưng giữa nơi cực kỳ khó sống này, họ không chỉ phát hiện ra Tardigrades bò ngổn ngang, mà còn phát hiện ra một loài mới. Để thích nghi với các cồn cát, Tardigrades ở đây đã tiến hóa thành một loài có các chi nhỏ hơn để dễ dàng bò qua địa hình đặc biệt. "Dung nhan" loài mới khiến các nhà khoa học tưởng tượng đến nhân vật Nagini trong tiểu thuyết "Harry Potter", một người phụ nữ bị nguyền rủa và biến thành con thú không có chi, nên tặt tên cho nó là Macrobiotus naginae. Các cồn cát ở đây thường là tử thần với mọi loài động vật vì trải qua các giai đoạn hầu như không có nước, nhưng Tardigrades một lần nữa chứng minh khả năng tự hóa xác khô rồi lại hồi sinh khi có nước, nên vẫn sống khỏe. Trong nghiên cứu thứ hai hoàn toàn độc lập, tiến sĩ Matteo Vecchi đã tìm ra một cách khác mà Tardigrades có thể sống sót ngoài việc tự hóa xác khô rồi sống lại: Sống nhờ việc... bị ốc sên ăn thịt. Ốc sên vốn to hơn Tardigrades rất nhiều nên dễ dàng ăn thịt chúng. Chính Tardigrades cũng tự "dẫn xác" đến ốc sên để "quá giang" khi cần di chuyển chặng dài, bởi sự chênh lệch về kích thường cũng giúp ốc sên bò nhanh hơn chúng nhiều. Vậy nếu chúng xui xẻo bị ăn thịt? Các nhà nghiên cứu đã thử hồi sinh 10 con Tardigrades từ phân ốc sên hoang dã tại một khu vườn ở Phần Lan và choáng váng khi 5 con trong số đó sống khỏe. Trong thí nghiệm khác, họ cho nhiều con ốc sên ăn 694 con Tardigrades và thu được 218 con còn sống theo phân ra ngoài. 78 con khác hiện diện trong phân nhưng đã chết và 398 con khác được cho là đã bị tiêu hóa trong bụng ốc sên. Tuy nhiên, 31% "quân số" sống sót sau khi bị ăn thịt đã đủ gây ngạc nhiên. Nhưng kẻ sống sót này vẫn khỏe mạnh như thường, thản nhiên sinh sản thành công khi được nuôi và theo dõi tiếp trong phòng thí nghiệm. Hai nghiên cứu vừa được công bố trên Zoological Studies và Ecology, cung cấp thêm nhiều dữ liệu thú vị cho quái vật bất tử được các nhà khoa học khắp thế giới kỳ vọng: Biến chúng thành phi hành gia trên tàu vũ trụ, thậm chí là tham vọng lai với con người để cung cấp cho các phi hành gia một số gien giúp họ chịu được bức xạ vũ trụ. Quái vật nhỏ bé này đã được tìm thấy ở mọi môi trường cực đoan nhất thế giới, sống sót sau nhiều thử nghiệm rùng mình. Một số con được cho là đang xâm lược Mặt Trăng sau khi rơi ra từ tàu vũ trụ bị rơi của Israel vài năm trước. Tardigrades hay "bọ gấu nước" từ lâu đã chứng minh bản chất của những " quái vật bất tử" khi có thể sống sót ở những điều kiện cực đoan mà không sinh vật Trái Đất nào khác tồn tại nổi. Chúng có thể chịu được áp suất từ 0 atm ở môi trường giữa các vì sao đến 1.200 atm tại đáy rãnh Marianas ở Thái Bình Dương, nhiệt độ từ âm 272 độ C đến 150 độ C, "khỏe re" trước bức xạ vũ trụ chết chóc. Các nhà khoa học thậm chí nghĩ chúng đã xâm lược Mặt Trăng sau khi rơi ra từ tàu Israel Beresheet gặp nạn năm 2019. Tìm hiểu về giới hạn của "quái vật bất tử" Tardigrades mở ra cho giới khoa học những chân trời mới và vô số tiềm năng nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực thiên văn. Bởi lẽ, chúng là bằng chứng vững chắc cho thấy sự sống ngoài hành tinh vẫn có thể tồn tại ở những điều kiện "không sống được". Nhiều ý tưởng táo bạo đã được đưa ra trong các nghiên cứu trước, bao gồm mang Tardigrades đi du hành vũ trụ hoặc thậm chí "lai" với con người bằng cách bổ sung cho phi hành gia một vài khả năng "bất tử" nhờ liệu pháp gien. >>>Xem thêm video: Sinh vật “lạ” cắn phá vườn dừa một cách bí ẩn (Nguồn: THDT).

Trong nghiên cứu thứ nhất, các nhà khoa học Phần Lan đã phát hiện được một loài Tardigrades hoàn toàn mới sống trên địa y và rêu giữa Công viên Quốc gia Rokua, nơi nổi tiếng với cảnh quan đầy cồn cát đẹp mắt được định hình bởi các sông băng và gió. Ban đầu nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà sinh vật học Matteo Vecchi từ Trường Đại học Jyvaskyla định thu thập các mẫu rêu, địa y, rễ cỏ và lá rụng từ các cồn cát ở đây. Thế nhưng giữa nơi cực kỳ khó sống này, họ không chỉ phát hiện ra Tardigrades bò ngổn ngang, mà còn phát hiện ra một loài mới. Để thích nghi với các cồn cát, Tardigrades ở đây đã tiến hóa thành một loài có các chi nhỏ hơn để dễ dàng bò qua địa hình đặc biệt. "Dung nhan" loài mới khiến các nhà khoa học tưởng tượng đến nhân vật Nagini trong tiểu thuyết "Harry Potter", một người phụ nữ bị nguyền rủa và biến thành con thú không có chi, nên tặt tên cho nó là Macrobiotus naginae. Các cồn cát ở đây thường là tử thần với mọi loài động vật vì trải qua các giai đoạn hầu như không có nước, nhưng Tardigrades một lần nữa chứng minh khả năng tự hóa xác khô rồi lại hồi sinh khi có nước, nên vẫn sống khỏe. Trong nghiên cứu thứ hai hoàn toàn độc lập, tiến sĩ Matteo Vecchi đã tìm ra một cách khác mà Tardigrades có thể sống sót ngoài việc tự hóa xác khô rồi sống lại: Sống nhờ việc... bị ốc sên ăn thịt. Ốc sên vốn to hơn Tardigrades rất nhiều nên dễ dàng ăn thịt chúng. Chính Tardigrades cũng tự "dẫn xác" đến ốc sên để "quá giang" khi cần di chuyển chặng dài, bởi sự chênh lệch về kích thường cũng giúp ốc sên bò nhanh hơn chúng nhiều. Vậy nếu chúng xui xẻo bị ăn thịt? Các nhà nghiên cứu đã thử hồi sinh 10 con Tardigrades từ phân ốc sên hoang dã tại một khu vườn ở Phần Lan và choáng váng khi 5 con trong số đó sống khỏe. Trong thí nghiệm khác, họ cho nhiều con ốc sên ăn 694 con Tardigrades và thu được 218 con còn sống theo phân ra ngoài. 78 con khác hiện diện trong phân nhưng đã chết và 398 con khác được cho là đã bị tiêu hóa trong bụng ốc sên. Tuy nhiên, 31% "quân số" sống sót sau khi bị ăn thịt đã đủ gây ngạc nhiên. Nhưng kẻ sống sót này vẫn khỏe mạnh như thường, thản nhiên sinh sản thành công khi được nuôi và theo dõi tiếp trong phòng thí nghiệm. Hai nghiên cứu vừa được công bố trên Zoological Studies và Ecology, cung cấp thêm nhiều dữ liệu thú vị cho quái vật bất tử được các nhà khoa học khắp thế giới kỳ vọng: Biến chúng thành phi hành gia trên tàu vũ trụ, thậm chí là tham vọng lai với con người để cung cấp cho các phi hành gia một số gien giúp họ chịu được bức xạ vũ trụ. Quái vật nhỏ bé này đã được tìm thấy ở mọi môi trường cực đoan nhất thế giới, sống sót sau nhiều thử nghiệm rùng mình. Một số con được cho là đang xâm lược Mặt Trăng sau khi rơi ra từ tàu vũ trụ bị rơi của Israel vài năm trước. Tardigrades hay " bọ gấu nước " từ lâu đã chứng minh bản chất của những " quái vật bất tử" khi có thể sống sót ở những điều kiện cực đoan mà không sinh vật Trái Đất nào khác tồn tại nổi. Chúng có thể chịu được áp suất từ 0 atm ở môi trường giữa các vì sao đến 1.200 atm tại đáy rãnh Marianas ở Thái Bình Dương, nhiệt độ từ âm 272 độ C đến 150 độ C, "khỏe re" trước bức xạ vũ trụ chết chóc. Các nhà khoa học thậm chí nghĩ chúng đã xâm lược Mặt Trăng sau khi rơi ra từ tàu Israel Beresheet gặp nạn năm 2019. Tìm hiểu về giới hạn của "quái vật bất tử" Tardigrades mở ra cho giới khoa học những chân trời mới và vô số tiềm năng nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực thiên văn. Bởi lẽ, chúng là bằng chứng vững chắc cho thấy sự sống ngoài hành tinh vẫn có thể tồn tại ở những điều kiện "không sống được". Nhiều ý tưởng táo bạo đã được đưa ra trong các nghiên cứu trước, bao gồm mang Tardigrades đi du hành vũ trụ hoặc thậm chí "lai" với con người bằng cách bổ sung cho phi hành gia một vài khả năng "bất tử" nhờ liệu pháp gien. >>>Xem thêm video: Sinh vật “lạ” cắn phá vườn dừa một cách bí ẩn (Nguồn: THDT).